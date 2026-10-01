Todićev vrtić iz Šumica – Uroš Stanković: Prija nam etiketa drugog kluba u Beogradu

Beogradski klub, iza koga stoji poznati stručnjak u radu sa mlađim kategorijama, nekadašnji selektor kadetske reprezentacije Srbije, Zoran Todić , prošle sezone je kao pobednik Super B lige izborio elitu. Dugo je ovaj tim, koji kao domaćin igra u dvorani Šumice, bio (ne)zvanična Partizanova filijala, ali to više nije. Sada je tu ulogu preuzeo Obilić gde se kale talentovani igrači crno-belih – Uroš Gugolj , Vanja Radivojević i Vukašin Babić .

Ko su sad ovi Lavovi? Za one rukometno neupućene sigurno je bilo iznenađenje da su proteklog leta na spisku učesnika ARKUS lige videli ovaj klub, debitanta u najjačem takmičenju. Ne, nisu iz Bačke Palanke, već iz našeg glavnog grada.

Letos su im mnogi prognozirali da Lavovi neće moći da igraju ARKUS ligu, da će usled nedostatka finansijskih sredstava odustati od elitnog ranga, ali su oni hrabro ušli u koštac s najjačim društvom srpskog rukometa, sa najmlađim timom u ligi. 20.00: (1,70) Barselona (8,00) Vesprem (2,55) Na početku sezone najprijatnije iznenađenje upravo je četa Zorana Todića. Ubedljiva pobeda protiv Šamota na premijeri, dobar otpor Metaloplastici u Šapcu (poraz u finišu) bio je uvod za rušenje Crvene zvezde u prošlom kolu – 34:32, i to posle “minus šest” (6:12) u prvom delu poluvremena. Najmlađi tim u ligi ima u svojim redovima plejadu kadetskih i juniorskih reprezentativaca Srbije, koji ne greju klupu kao u najboljim našim klubovima, već su stasali i za nosioce igre u seniorskom uzrastu. Kapiten Uroš Stanković je prošao sve mlađe reprezentativne kategorije, pre dve godine je bio sa kadetima šestoplasirani na Evropskom prvenstvu, činio je trio bekova sa Đorđem Draškom iz Vojvodine i Ognjenom Cenićem iz Neksea. Tu su i braća Andrija i Aleksa Vesković (junak pobede nad Zvezdom), Marko Marisavljević, kadeti koji su imali bitnu ulogu kod selektora kadeta Aleksandra Brkovića prethodnog leta na Evropskom prvenstvu u Beogradu, momci rođeni 2008. godine, srednji bek Mihajlo Popović i pivotmen Aleksandar Stojković (sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije, srebrnog Orla iz Beograda 2012. godine, Rastka Stojkovića). Tu su nešto iskusniji golman Dušan Tasić, srednji bek Stefan Milinčić… Jedini koji protiv Crvene zvezde nije bio rođen posle 2001. godine je iskusno desno krilo, nekadašnji rukometaš Partizana, Nemanja Živković (1995).

Kapiten Lavova Uroš Stanković, rođen 2006. godine, prošle sezone je imao minute u Partizanu, ali zbog velike konkurencije u crno-belom taboru na poziciji desnog beka (Nikola Crnoglavac i Rus Sergej Ivanov), ostao je u starom “čoporu” i bio najzaslužniji za istorijski ulazak Lavova u ARKUS ligu.

“Prezadovoljni smo početkom sezone. Celo leto smo odlično radili, pripremali se za ovo što nas očekuje u ARKUS ligi. Sav trud i rad je došao na naplatu posle ove pobede nad Zvezdom. Mislim da smo i bolje odigrali na startu šampionata nego što smo se nadali. Sada imamo tri utakmice protiv najjačih timova u ligi, Vojvodine, Partizana i pančevačkog Dinama. Biće nam to dobra škola, poslužiće nam za uigravanje pred nastavak šampionata”, rekao je za Mozzart Sport juniorski reprezentativac Srbije. Kontinuitet je čarobna reč koja stoji iza uspeha Lavova.

“Dugo smo zajedno, taj kostur tima se nije menjao nekoliko godina. Svi se znamo kroz mlađe kategorije, prošli smo zajedno sa trenerom Todićem. S njim sarađujem već pet godina, otkad sam došao iz Rakovice. Iako imamo finansijske probleme, uslovi su dobri što se tiče broja treninga, termina... Funkcionišemo kao porodica, držimo se zajedno, bodrimo jedni druge, pomažemo se. Taj duh smo preneli i na teren”.

Majstorija Alekse Veskovića iz finiša meča sa Crvenom zvezdom se prethodnih dana delio na društvenim mrežama. Mladi levi bek je veliko pojačanje Lavova na početku sezone.

“On je prethodnog leta prošao pripreme sa Partizanom. Vidi se da je mnogo napredovao. Dve sezone je bio s nama, sada se vratio, dobro poznaje naš sistem u Lavovima. Drago mi je da je taj potez imao toliki odjek u rukometnoj javnosti, da ga je videla i šira publika”. Uroš Stanković (©ARKUS liga) Iskusni Nemanja Živković dođe ostatku ekipe kao “tata”.

“Baš tako, on nas drži na okupu u svlačionici, pušta muziku, zaslužan je za atmosferu i van terena. Videli ste koliko nam je pomogao na terenu protiv Zvezde kada su kola krenula nizbrdo, kada smo gubili na početku sa šest golova razlike. Njegovim ulaskom smo živnuli, on nas je sa nekoliko pogodaka vratio u igru”. Opstanak je i dalje prioritet.

“Ne letimo u oblake, čvrsto smo na zemlji. Opstanak i dalje ostaje kao prvobitni cilj. Naravno, ako nam se ukaže prilika za nešto više, sigurno ćemo je iskoristiti”. Pobeda protiv Crvene zvezde je dala elan za nastavak sezone.

“Loše smo otvorili tu utakmicu, nismo to bili mi, ali kako je meč odmicao imali smo sve više samopouzdanja. Zvezda je veliki klub, brend, ima iskusne igrače, Obradovića, Pavlovića koji dugo igra našu ligu, Andrejevića… Borbenošću i požrtvovanošću smo anulirali Zvezdinu prednost u iskustvu. Prija nam etiketa koju smo dobili posle ovog meča da smo sada druga ekipa u Beogradu. Trudićemo se da to potvrdimo u nastavku sezone”. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Osim pobede na terenu, Lavovi su u Šumicama dobili i meč na tribinama. Imali su više navijača od posrnulog velikana iz Ljutice Bogdana.

“Došli su nam drugari, prijatelji, rodbina, drago mi je da smo se osećali kao na domaćem terenu. Tu su bili i momci iz mlađih kategorija našeg kluba. Kao što sam rekao, u klubu vlada porodična atmosfera, idemo na treninge klinaca, bodrimo ih, kao što su nekada nas stariji podržavali. I oni su nam davali vetar u leđa na tribinama”.