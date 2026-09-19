Veliki uspeh Leskovčana: Pokorena Austrija, Dubočica u drugom kolu EHF kupa

Pre sedam dana u istorijskom prvom meču u Evropi pred svojim navijačima (bilo oko 2.000 gledalaca), u EHF kupu, rukometaši Dubočice su minimalnim rezultatom pobedili Alpla Hard sa 34:33. Strahovalo se da to neće biti dovoljno za plasman u narednu rundu, ali tim Saše Pejčića je odigrao još bolju utakmicu u revanšu i nadigrao favorizovanog domaćina sa 34:32 (19:13).

Sjajno su Leskovčani odigrali prvih 30 minuta, vodili sa 19:13, na početku nastavka meča imali i +8 – 21:13, ali se domaćin nije predavao, uspeo je da uvede meč u triler završnicu, u dva navrata dođe do izjednačenje – 29:29 i 30:30, ali Vanja Nikolić i drugovi su uspeli u finišu da odbiju napad Alpla Harda i tako ostavre istorijski plasman u drugo kolo.