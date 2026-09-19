Voša u nastavku slomila Loznicu, Metaloplastika na krilima mladog Pavlovića

Kod gostiju raspucan je bio Stefan Ilić sa osam golova, Miloš Topalović je dao pet, a Mladen Krsmančić, koji je upravo iz Voše stigao ovog leta u zeleno-beli tabor, četiri puta je pogodio mrežu nekadašnjeg kluba. Golmani su imali devet intervencija – sedam Nemanja Marjanović, a dve Filip Dražić.

Nedelja, 18.00: (3,40) Melsungen (8,50) Magdeburg (1,45)

Beogradski Lavovi su dugo mučili Metaloplastiku, ali su Šapčani upisali i drugi trijumf, prvi u svojoj dvorani – 31:26. Odličnu partiju pružio je mladi srednji bek Vukašin Pavlović sa sedam pogodaka. Siguran je bio i kapiten, povratnik u tabor Šapčana iz rumunskog Temišvara, Filip Marjanović sa pet golova, od toga tri sa sedam metara, dok je četiri pogotka delo robusnog pivotmena Dimitrija Bukvića.

Nikola Ćirović je zaustavio devet udaraca Beograđana, a Jovan Jevremović je skinuo jedan sedmerac. Uroš Stanković je pogodio šest puta mrežu za tim Zorana Todića, od toga 3/3 iz penala, dok su Aleksandar Stojković, Ognjen Ristić i Vladimir Džokić po četiri puta pogodili mrežu domaćina. Sjajan na golu bio je Dušan Tasić sa 16 intervencija.

U šumadijskom obračunu u Aranđelovcu, Šamot je u trileru podelio bodove protiv Radničkog iz Kragujevca - 26:26. Domaćin je na četiri i po minuta pre kraja imao prednost 26:24, ali je levo krilo Nemanja Mojsilović sa dva pogotka doneo vredan bod gostima. Imao je tim Slaviše Lakovića poslednji napad za drugi bod, ali nije uspeo.

Blistao je mladi levi bek Šamota Radan Kovačević sa devet golova. Na drugoj strani isto toliko pogodaka delo je iskusnog Aleksandra Milićevića. Odličan je bio i golman Ivan Mihajlov sa 12 odbrana, od toga odbranjena čak tri sedmerca.

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ARKUS LIGA – 2. KOLO

Subota

Vojvodina – Loznica 39:31 (16:14)

Metaloplastika – Lavovi 31:26 (16:15)

Šamot – Radnički Kragujevac 26:26 (17:14)

Ponedeljak

18.00: Partizan – Dinamo Pančevo

18.30: Crvena zvezdaa – Jugović

Sreda

19.00: Dubočica - Železničar Niš