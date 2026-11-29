Voša u Slovačkoj overila plasman u osminu finala EHF kupa
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Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 18:51
Novosađani poraženi od Povaške Bistrice – 28:30, ali prezimili u Evropi posle +11 na Slanoj bari
Sve dileme oko plasmana u osminu finala EHF kupa Vojodina je obavila pre osam dana u dvorani Slana bara kada je slavila protiv Povaške Bistrice sa 34:23. Revanš u Slovačkoj bila je formalnost. Doduše, poraženi su novosadski rukometaši u neizvesnom meču – 28:30, ali najvažniji je plasman u narednu rundu, odnosno tim Milutina Lučića je prezimio u Evropi.
Raspoloženi u revanšu bili su bekovi Danilo Radović i Milan Milić, kao i standardno dobar kapiten Marko Srdanović. Sva trojica su postigla po šest golova. Mladi Aleksa Radenković i pivotmen Branko Predović su se po tri puta upisali u strelce. Dva gola je delo Nika Ćirovića, a po jedan Frana Milete i Luke Panića. Kosta Dizdar je imao sedam odbrana, a Luka Arsenić dve.
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Kod Slovaka, Lukaš Peši je dao 10 golova, a Pavel Ernandez Kabaljero devet. Čuvari mreže su sakupili 10 intervencija, Lukaš Galik šest, a Ladislav Kovačin četiri.
Vojvodina je osvojila ovo takmičenje 2023. godine, a ove sezone je napravila korak više u odnosu na prošlu kada je Celje izbacilo crveno-bele.
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Dubočica je eliminisana u dvomeču od finskog PK-46, dok će naredne godine u međunarodnom takmičenju da igra i srpski šampion Partizan, i to u plej-of Lige Evrope posle ispadanja iz Lige šampiona. Kod dama, imaćemo dva predstavnika u osmini finala EHF kupa, Bor i Rumu.