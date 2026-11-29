Sve dileme oko plasmana u osminu finala EHF kupa Vojodina je obavila pre osam dana u dvorani Slana bara kada je slavila protiv Povaške Bistrice sa 34:23. Revanš u Slovačkoj bila je formalnost. Doduše, poraženi su novosadski rukometaši u neizvesnom meču – 28:30, ali najvažniji je plasman u narednu rundu, odnosno tim Milutina Lučića je prezimio u Evropi.

Raspoloženi u revanšu bili su bekovi Danilo Radović i Milan Milić, kao i standardno dobar kapiten Marko Srdanović. Sva trojica su postigla po šest golova. Mladi Aleksa Radenković i pivotmen Branko Predović su se po tri puta upisali u strelce. Dva gola je delo Nika Ćirovića, a po jedan Frana Milete i Luke Panića. Kosta Dizdar je imao sedam odbrana, a Luka Arsenić dve.