Za mnoge razočaranje, za nekog razlog za slavlje: Pogodak koji se retko viđa!
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Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 16:33
Kvota 65 donela Mozzartovom igraču veliki dobitak
Nije Njujork bio prijatan domaćin za Uroša Medića, koji je u pohodu na petu uzastopnu pobedu morao da se zadovolji nerešenim rezultatom protiv Kevina Holanda. Već nakon oduzimanja boda moglo se naslutiti da bi borba mogla da se završi bez pobednika, ali dok je za većinu takav rasplet predstavljao razočaranje, za jednog čoveka imao je srećan kraj.
Upravo jedan od igrača u Mozzartu uspeo je da pogodi ishod koji ne samo da je teško predvideti, već se izuzetno retko i događa. Na nerešen rezultat borbe srpskog velteraša uložio je 1.500 dinara, a zahvaljujući ogromnoj kvoti od 65, svoj tiket pretvorio je u dobitak od 97.500 dinara.
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Bio je Medić u završnici borbe nadomak velikog preokreta, kada je ozbiljno uzdrmao Holanda i zapretio da odnese pobedu. Ipak, nije uspeo da završi Amerikanca, što je razočaralo mnoge koji su navijali za srpskog borca, ali je zato jedan Mozzartov igrač mogao da odahne i slavi.
Koliko je takav ishod redak, najbolje pokazuje podatak da je od gotovo 9.000 borbi održanih u UFC-u do kraja oktobra 2026. godine svega 65 završeno bez pobednika, odnosno manje od jednog procenta.