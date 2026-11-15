Za mnoge razočaranje, za nekog razlog za slavlje: Pogodak koji se retko viđa!

Nije Njujork bio prijatan domaćin za Uroša Medića, koji je u pohodu na petu uzastopnu pobedu morao da se zadovolji nerešenim rezultatom protiv Kevina Holanda. Već nakon oduzimanja boda moglo se naslutiti da bi borba mogla da se završi bez pobednika, ali dok je za većinu takav rasplet predstavljao razočaranje, za jednog čoveka imao je srećan kraj.

Upravo jedan od igrača u Mozzartu uspeo je da pogodi ishod koji ne samo da je teško predvideti, već se izuzetno retko i događa. Na nerešen rezultat borbe srpskog velteraša uložio je 1.500 dinara, a zahvaljujući ogromnoj kvoti od 65, svoj tiket pretvorio je u dobitak od 97.500 dinara.