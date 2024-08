Milan Gurović: Ceo svet video da smo bolji, za SAD bi bio skandal da ih je Srbija pobedila

“Ono što me raduje jeste da nije više bilo one prepotencije i smejanja, jer videli smo na njihovim licima da su mnogo, mnogo zabrinuti, uplašeni. Mi smo odigrali najbolju utakmicu otkako postoji ova generacija“, kaže nekadašnji reprezentativni as za Mozzart Sport