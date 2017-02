Dres se menja, ljubav prema gradu nikad! Kazinsove suze na oproštaju od Sakramenta (VIDEO)

Sve do poslednjeg trenutka trejda u Nju Orleans Demarkus Kazins je želeo da ostane u Sakramentu, mestu gde je proveo prvih šest godina profesionalne karijere. Ipak, život košarkaša u NBA ligi je takav, danas si tu gde jesi, sutra već na drugom mestu, ali Kazins sve to proživljava na potpuno drugačiji način.

U trenutku dok se opraštao od svog dosadašnjeg kluba Kazins je zaplakao, obećavši da nikada neće zaboraviti mesto u kojem je doživeo predivne trenutke, iako se nijednom nije okitio šampionskim prstenom. Sakramento je Kazinsa izabrao na draftu 2010. godine kao petog pika.

"Moja ljubav prema ovom gradu se neće promeniti", rekao je Kazins, pa stao i zaplakao, a potom nastavio govor.

"I dalje ću paziti na ovu decu, svaka porodica u ovom gradu je važna za mene, svaka duša mi znači. Sve će ostati isto, samo neću biti u dresu Kingsa više", rekao je vidno uznemireni Kazins.

Pelikansi neće igrati u Sakramentu do kraja ove sezone, ali kad sa novim klubom bude došao u Golden 1 centar nema sumnje da će mu biti priređen spektakularan doček.

