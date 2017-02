Izgubi Budućnost!

Bolja od Đetića bila je Union Olimpija u Ljubljani s 81:79

Partizan jeste ispao iz Fiba Lige šampiona, ali je ipak ove večeri dobio neke dobre vesti. Takmac crno-belih za treće mesto na tabeli u ABA ligi, Budućnost, poražena je u Ljubljani s 81:79 . Tako bi Partizan eventualnom pobedom nad Zadrom došao do trećeg mesta Jadranske lige.

Budućnost je do neočekivanog poraza došla u Ljubljani u neizvesnom meču u kom je čak vodila u poslednjoj deonici, ali je Olimpija brzo preuzela primat i koševima Jankovića i Pelka došla do četiri razlike u poslednjem minutu. Šehović je pogodio trojku i malo zakomplikovao stvar, ali se Olimpija nije dala prevariti.

Tako su Ljubljančani došli do 7. pozicije na tabeli i do pobede koja ih maltene vodi do opstanka u ligi.

Janković i Džeferson su dali po 24 poena i bili ubedljivo najzaslužniji za pobedu Olimpije. Kod Budućnosti istakao se Rejnolds sa 17 poena.

Budućnost sada ima skor 16-7, dok je Partizan na 16-6 i utakmicom manje. Crno-beli 24. februara igraju protiv Zadra od 18 časova.

