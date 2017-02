Malkolm Dilejni iz NBA o evropskoj košarci: Zvezda i Pionir najvreliji, Teo i De Kolo najteži

U velikom intervjuu za francuske medije, američki košarkaš se prisetio dana u Evropi

Jedan od najboljih Amerikanaca u evropskoj koašrci prethodnih godina je bio Malkolm Dilejni. Fenomenalni bek je prethodne sezone bio udarna igla Lokomotive Kubanj u plasmanu na fajnal-for, a pre toga je ostavljao dubok trag u svakom klubu u kojem je igrao. Danas igra za Atlantu u NBA ligi gde u proseku na parketu provodi 18 minuta i beleži šest poena, tri asistencije i dva skoka po meču. Dilejni je u Beogradu gostovao sa Bajernom protiv Partizana i sa Lokomotivom protiv Crvene zvezde...

U Evropu je zakoračio 2011. kada je za francuski Šalon poptisao ugovor vredan 130.000 dolara godišnje i već u prvoj sezoni mu doneo duplu krunu kao najbolji igrač. Sledeće sezone je prešao u kijevski Budiveljnik. I tamo je osvojio titulu. Potom je godinu dana igrao za Bajern iako ga je istog leta tražila i Crvena zevzda.U Bajernu je proveo jednu sezonu i opet osvojio titulu. Već tada je postao jedan od najtraženijih američkih košarkaša u Evropi. Usledio je transfer u Lokomotivu Kubanj u čijem dresu je blistao u Evroligi.

„To uopšte nije bio plan, ali tako se namestilo. Svaki sledeći klub je bio bolji i jači i to je bilo sjajno. Već u drugoj sezoni sam mogao da igram Evroligu sa Šalonom da sam ostao tamo, ali sam izabrao drugu opciju koja mi je više odgovarala“, kaže Dilejni u velikom intervjuu za francuske medije.

Tokom boravka u Evropi, imao je Dilejni pozive iz razvojne D-lige.

„Nisam želeo u Razvojnu ligu. Tamo se ne zarađuje dovoljno... D-liga uopšte nije bila deo mojih planova i nisam video sebe tamo“.

U Evropi si doživeo različita iskustva i igrao u ludim atmosferama. Kakva te sećanja vežu za taj period?

„Bilo je zaista dobro. Plasman na F4 Evrolige je bio vrhunac. Bilo je to jedinstveno iskustvo za tebe jer Lokomotiva do tada nikada nije prošla ni u Top 16 fazu Evrolige. Bili smo dobra grupa i imali svoj stil igre. Pobedili smo mnoge jake timove i srušili mnoge prognoze koje su bili uperene protiv nas. Bila je to najbolja sezona u mojoj karijeri... Znali smo da imamo kvalitet, a imali smo i trenera Barcokasa koji zna kako se pobeđuje. Već na poečtku sezone smo shvatili da možemo daleko da doguramo... Posle utakmice sa Barslonom na poečtku sezone, svi smo igrali sa sve većim samopouzdanjem , a naš stil igre je bio nezgodan za mnoge favorite koji su polomili zube na nama“.

Ko su ti bili najteži rivali u Evroligi?

„Dva najteža protivnika su Miloš Teodosić i Nando De Kolo. Ali sam imao i neke velike bitke sa mojim prijateljom Tajrisom Rajsom. Teodosić i De Kolo su najbolji igrači u vropi. jak je i Vasilis Spanulis“.

A najvrelija atmosfera u kojoj si igrao?

„Protiv Crvene zvezde u Beogradu. Igrali smo u njihovoj maloj dvorani Pionir i to je zaista iskustvo koje treba doživeti“.

Kada si prvi put imao ponude iz NBA lige?

„Još dok sam igrao u Minhenu, zvao me je Hjuston pošto je Beverli bio povređen. Ponudili su mi ugovor na dve godine, ali me Bajern nije pustio. Ostao sam i nadao se da ću sledećeg leta otići u NBA, ali bilo je to leto kada je Lebron menjao klub. Svi su čekali da on odluči pa da počnu transferi. Nisam hteo da čekam. Pogotovo jer sam imao sjajne ponude iz Evrope. Zato sam odlučio da potpišem za Lokomotivu“.

Koliko američki igrači znaju o košarci u Evropi?

„Znaju, ali to je potpuno drugačija vrsta košarke. Mnogi Evropljani bi sada mogli da igraju u NBA ligi i mnogi igrači iz NBA lige ne bi mogli da igraju u Evropi. Takođe, neki Evropljani ne žele da igraju u NBA ligi ili nisu prilagodljivi na nju zbog specifičnog stila igre“.

Šta ti je najteže palo po dolasku u NBA ligu?

„Kalendar! Naravno, tu je i veći broj talentovanijih i fizički dominantnijih igrača, ali raspored utakmica je nešto što mi posebno smeta jer je jako zahtevan. U Evropi odigraš dve utakmice sedmično, ali su obe bitne. U NBA nije tako. Ako izgubiš utakmicu, nije strašno jer sutra je već nova. Sledećeg dana je opet nova itd... Nekada imamo četiri utakmice nedeljno“.

U Evropi si bio nosilac igre. Kako si se u NBA adaptirao na manje bitnu ulogu u timu?

„U Evropi sam za pet godina promenio pet stilova igre. Bio sam prvi strelac, organizator igre, radio sve što je potrebno da pomognem uspehu tima. Kada sam došao u NBA, znao sam da ću imati ulogu sa klupe. Ali sam je sa zadovoljstvom prihvatio. Neki momci koji dođu iz Evrope u NBA pokušavaju da se nametnu kao vođe i da kontrolišu stvari, ali to nije moj stil. Obavljam svoju ulogu i čekam šansu“.

Da li i dalje pratiš Evroligu?

„Ne baš jer previše putujemo. Znam šta se dešava, bacim pogled s vremena na vreme, ali odavno nisam pogledao ceo meč Evrolige“.

(FOTO: MN Press, Star sport)