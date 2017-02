Micov: Zvezda je favorit, Ataman priznao grešku

Iskusni košarkaš svestan šta njegovu ekipu čeka u dvorani Aleksandar Nikolić

Košarkaš Galatasaraja Vladimir Micov svestan je da njegovu ekipu očekuje izuzetno težak posao u dvorani Aleksandar Nikolić, protiv motivisane Crvene zvezde koja juri plasman u četvrtfinale Evrolige.

Istanbulski tim je u poslednje vreme popravio formu, ali su ostale samo teoretske šanse za prolaz u narednu fazu takmičenja.

"Zvezda je favorit. Igra dobro cele sezone. Meč će biti igran pred njihovim navijačima. U trci su za plej-of. Mnogo je aduta na njihovoj strani, ali odigraćemo najbolje što umemo. Znam da su imali zdravstvenih problema u kupu, ali imaju dugu rotaciju, ili bar dužu nego mi. Podizanjem pehara, podignuto je i samopouzdanje, dobijeno je pobedničko raspoloženje. Ne smete da zaboravite ni publiku koja pravi odličnu atmosferu", rekao je Micov za Novosti.

Pristalice srpskog šampiona će i ovoga puta tribine obojiti sećanjem na tragično preminulog Marka Ivkovića. Nakon toga je trener Galatasaraja Ergin Ataman dao neprimerene izjave i doživotno se zamerio navijačima Crvene zvezde.

"Bio sam u Istanbulu kada se to desilo. Svima nam je žao zbog toga. Igrači smo, trudimo se da gledamo naš deo posla. Znam da niko iz kluba nije želeo da se to desi. Dugo smo Erceg, koji je tada bio sa mnom u timu, i ja razgovarali sa Atamanom. Znam ga vrlo dobro, znam koliko voli naše igrače. Na kraju, pogledajte koliko nas je igralo u njegovim timovima. Dovodio je reprezentaciju u Srbiju. Napravio je grešku, ishitreno je dao izjavu, priznao je to. Neke reči ne možete da povučete, da zaboravite. Ali morate dalje...", dodao je Micov.

Utakmica između Crvene zvezde i Galatasaraja igra se u četvrtak od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić.

(FOTO: Star Sport)