Možda i dobra vest za crno-bele? Đurđevič i Everton ne igraju protiv Borca

Ali bi zato trebalo da budu u konkurenciji za večiti derbi

Veličina slova A A A

Četvrti za Uroša Đurđevića, osmi za Everton. Pravila kažu: Partizanov dvojac moraće da pauzira u subotnjem susretu crno-belih sa Borcem iz Čačka u 23. kolu Superlige.

Međutim, to može da ispadne i dobra vest za šefa stručnog štaba Marka Nikolića. Jer ako su kartoni već negde morali da se "okaju" onda je najbolje da se to desi protiv tima koji je pretposlednji na tabeli i to u meču u kome će Partizan biti domaćin. Posebno zato što crno-bele nedelju kasnije očekuje večiti derbi sa Crvenom zvezdom. Đurđević i Everton tamo bi baš nedostajali.

Ovako, za očekivati je da će mesto u Nikolićevih startnih 11 protiv Borca zauzeti LeandreTavamba, dok je malo veća nedoumica oko Evertonovog zamenika, jer tu poziciju mogu da pokriju Milan Radin, Saša Marjanović i Nebojša Kosović.

Šef bira.

(FOTO: Star Sport)