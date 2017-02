Šta se to kuva u Mančesteru? Murinjo ne zna da li će Runi ostati u klubu!

"To je pitanje za njega, ne za mene", kaže Posebni

Ostanak Vejna Runija u Mančester junajtedu posle ove sezone, pa čak i zime, odavno je doveden u pitanje, a posle najnovije izjave Žozea Murinja, tek će se pričati o ovoj temi.

Kineski klubovi su odavno spremni da kapitenu Junajteda daju čitavo bogatstvo, samo kako bi se klupski rekorder po broju golova u dresu Crvenih đavola uputio ka Dalekom istoku.

Prelazni rok u Kini otvoren je do poslednjeg dana februara, a upitan da prokomentariše Runijevu budućnost u klubu, Murinjo je rekao da nije siguran da li će Englez ostati.

"Da li će biti ovde? To morate da pitate njega. To ne mogu da garantujem. Ne mogu da garantujem ni za sebe da ću biti ovde sledeće nedelje, a kamoli da li će igrač biti tu", kaže Murinjo.

Runi, kako podnosiš kinesko ludilo?! To se zove mega ugovor - 61.000.000 godišnje, 1.100.000 sedmično...

Runi sa Mančesterom ima ugovor do leta 2019. godine, a nedavno je poručio da je spreman da se dugoročno obaveže na vernost klubu. Problem je u tome što Junajted nije spreman da učini isto. Odnosno, ne želi Runiju da ponudi novi, višegodišnji ugovor. Već, samo kratkoročne varijante. Dok mu Kinezi nude čak 61.000.000 evra.

"Nikada ne bih terao, niti pokušao da oteram istinsku legendu kluba u neku drugu sredinu. Zato morate da pitate njega da li vidi sebe u Junajtedu i dalje, ili želi da ide. Ja sam srećan zato što je tu i ne želim da ode", jasan je Murinjo.

Runi je ove sezone odigrao 29 utakmica, ali u poslednje vreme nema zagarantovano mesto u prvom timu.

