Vardi upozorava: Vreme je da zaboravimo šta se događalo prošle godine

"Teško je, stvari nisu krenule ove godine, ali ako znamo da stalno dajemo 100 posto od sebe stvari će se promeniti", rekao je golgeter Lisica

Prošle godine pohod ka istorijskoj šampionskoj tituli, ove borba za opstanak u istoj toj Premijer ligi. Lisice su pred prvi meč osmine finala Lige šampiona sa Seviljom opterećene statusom u nacionalnom prvenstvu, a napadač Džejmi Vardi upozorava da je krajnji trenutak da njegova ekipa prestane da razmišlja o prošloj sezoni i usresredi se na probleme u aktuelnom trenutku.

Lester je samo jedan bod iznad opasne zone, a do kraja prvenstvene trke je ostalo još 13 prvenstvenih kola.

"Moramo u potpunosti da zaboravimo šta se dogodilo prošle godine. Moramo da radimo naporno, svaki od nas, stručni štab i igrači, kada dođe utakmica i kročimo na teren. Teško je, stvari nisu krenule ove godine, ali ako znamo da stalno dajemo 100 posto od sebe stvari će se promeniti", rekao je Vardi.

Utakmica sa Seviljom je potpuno druga dimenzija za sastav Klaudija Ranijerija, koji potpuno drugačije deluje u Ligi šampiona.

"To je meč u kojoj dešavanja u domaćem prvenstvu možemo da zaboravimo na jednu noć. Nadam se dobroj igri. Igrali smo bolje u Ligi šampiona, ali iz nekog razloga ne može to da nas se dogodi u Premijer ligi. Voleo bih da mogu da uperim prst ka sebi i promenim sve što se događa, ali to očigledno nije tako lako", rekao je Vardi.

Utakmica između Sevilje i Lestera igra se večeras od 20.45 na Romon Sančez Pishuanu uz direktan prenos na TV Arena sport 5.

