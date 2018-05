Junak naše priče je dvadesetjednogodišnji Nemac Jozef Rajs. Mladi stanovnik Karlsruea, pun avanturističkog duha, krenuo je biciklom “oko sveta”. Da budemo precizniji njegov plan je da iz univerzitetskog i rodnog grada na dvotočkašu stigne do Nepala. Veliki i hrabar poduhvat.

Sreli smo se u Čačku i to zahvaljujući veoma poznatim sportistima i trenerima iz grada sa Morave, Banu Bokiću i Mikanu Lišaninu. U trenucima Jozefovog predaha malo smo porazgovarali sa ovim sjajnim momkom.

“Završio sam gimnaziju, ali još uvek nisam doneo odluku šta ću da studiram. Godinu dana sam štedeo za ovo putovanje na dva točka. Sportista sam u duši, pet godina sam trenirao rukomet, trenutno se bavim plesom, a bicikl vozim rekreativno. Često sam pravio biciklističke ture po celoj Nemačkoj, ali mi je ovo najveći poduhvat”, kaže za Mozzart Sport mladi Rajs.

Kako je porodica reagovala na ovaj tvoj put?

“Imam roditelje i tri sestre. Majka je bila zabrinuta, a otac je želeo da sa mnom krene u avanturu. Ipak, pošao sam sam”.

Jozef je na put iz savezne države Baden - Virtemberg krenuo pre mesec i po dana.

“Očekujem da celo putovanje, do konačne odrednice, potraje šest meseci. Do sada sam prošao kroz Austriju, Sloveniju, vozio sam obalom Hrvatske, prošao sam kroz Bosnu i Hercegovinu i sad sam u Srbiji. Najlepše utiske nosim iz BiH-a, a ljudi su do sada bili preljubazni. Nisam doživeo bilo kakvu neprijatnost”.

Konačna odrednica našeg sagvornika je Nepal. Država južne Azije koja se graniči sa Kinom i Indijom.

“Nepal sam nasumično odabrao i postavio za svoj cilj. Dobro sam proučio put. Jedva čekam da vidim i sledeće države poput Makedonije, Grčke, Turske, Irana… Preleteću Pakistan za koji mi trebaju posebni papiri i opet sesti na bicikl do Nepala. Plan je da dnevno prelazim po stotinu kilometara”.

Na koji način se snalaziš za hranu?

“Poneo sam sve što mi je potrebno da sam pripremam obroke. Naravno, nabavka i kupovina namirnica je obavezna. Nemam sponzore za ovo putovanje. Štedeo sam godinu dana da bih mogao da imam sredstva za ovaj izazov“, konstatovao je Jozef Rajs.

Mladić iz Nemačke će u Čačku biti gost poznatog teniskog trenera Mikana Lišanina koji se ponudio da mu bude ljubazni domaćin i potom će nastaviti svoju avanturu ka “krovu sveta”.

PIŠE: Đurđe MEČANIN

