Говорит Белград: U Moskvu stiže najbolja odbrana Lige Evrope

Navijački poklič sa tribina kaže: „Ajmo, ajde svi u napad“. Crveno-belima je u Moskvi potreban jedan gol kako bi širom otvorila vrata osmine finala Lige Evrope, ali nema sumnje da će po ruskom mrazu Vladan Milojević provocirati sreću pogledom ka famoznoj odbrambenoj petorci. Nije to igra ukorenjena u istoriji kluba sa Marakane, međutim i da prisutan Ričmond Boaći i da je Gelor Kanga još u klubu, navijači Crvene zvezde najviše bi se uzdali u defanzivu perfekciju.

Na takav stav ukazuju rezultati. Crvena zvezda je pre sedam dana, odolevši Armejcima na Marakani, iz ruku austrijskog Salzburga izvukla epitet ekipe sa najboljom odbranom u Ligi Evrope. Crveno-beli su uključujući ligaški deo i prvi meč šesnestine finala kapitulirali samo dva boda, dok je golman Salzburga u tri navrata morao da vadi loptu iz mreže.

„Čuo sam za taj podatak. Možda ću se ponoviti i reći ono što je mnogo puta rečeno, ali ako hoćete da se odbranite protiv ekipa kao što su CSKA, Arsenal ili Keln, pre toga morate da budete kompaktni. Kada smo blizu igrača, kada se branimo kolektivno, stvarno nam je teško postići gol. Pokazali smo to i u prvenstvu i u Ligi Evrope“, poručio je u izjavi za MOZZART Sport Vujadin Savić.

Dok je visoki štoper bio na terenu u evropskim bitkama crveno-beli su samo jednom kapitulirali. Bilo je to na premijeri Lige Evrope protiv BATE Borisova. Poslednji put mreža Crvene zvezda se zatresla 19. oktobra 2017.godine kada je Žiru udarcem preko glave doneo pobedu Tobdžijama na beogradskoj Marakani.

„Od kada smo počeli da igramo Ligu Evrope svi stalno pričaju da imamo ispit generacije. Ja ne gledam to tako. Ovo je za nas još jedna utakmica u nizu tokom koje možemo da se dokažemo. Bilo bi glupo da obećavam kako ćemo sigurno sačuvati mrežu u Moskvi. Međutim, ako budemo bili čvrsti kao u Beogradu moguć je i takav scenario. Pa da se taj fantastičan niz još malo poravi“, jasan je Vujadin Savić.

Bez pomoći Savića crveno-beli su sačuvali Milana Borjana u Kelnu. Tada je briljirao mladi Srđan Babić koji je kao alternativni član Zvezdine famozne odbrane skupio 114 minuta. Najstandardniji su Filip Stojković i Milan Borjan. Oni su odigrali svih 630 minuta u Evropi i dali veliki doprinos pisanju defanzivne istorije.

„Gotovo neverovatan podatak. Ne znam ko je pre nas, govorim o evropskim okvirima, sačuvao mrežu na sva tri gostovanja u grupi. Još smo sad podebljali statistiku, pošto nismo primili gol protiv CSKA. Stvarno impresivne brojke, sigurno ću na njih biti ponosan i kad završim karijeru. Međutim, idemo u Moskvu po još jedno dostignuće. Verujem da možemo da ih zadržimo. A ako ne uspemo, onda samo da prođemo“, kroz osmeh priča desni bek Crvene zvezde Vujadin Savić.

Mnogo toga je napisano već o evropskim igrama Zvezdinih defanzivaca. Kada jednom nije išlo - drugi je bio junak epizode: „Moja partija života“. Francuz Le Talek je imao samo problema u prvom kolu protiv BATE Borisova. Sve posle toga odradio je perfektno. Imao je i ono čuveno vađenje lopte iz praznog Borjanovog gola na Emirejtsu.

I kada tu nisu bili standardni članovi odbrane Vladan Milojević je znao da pronađe uske taktičke prolaze i učini da Zvezdine odbrana izgleda kao da je u standardnom sastavu. Veliku ulogu imao je i Marko Gobeljić koga je Vladan Milojević promovisao u levog beka. I nije pogrešio, što je na svojoj koži osetio Tio Volkot na Emiratima.

„Nikada nisam bio levi bek do dolaska u Zvezdu, međutim trener Milojević je osetio da i na toj poziciji mogu da pomognem. Sada kada ste mi pročitali te podatke za sebe mogu da kažem da sam dodatni član najbolje odbrane u Ligi Evrope. Nadam se da ćemo to zvanje zadržati i nastaviti da sanjamo. Pogledajte kakve igrače smo ostavili bez učinka. Nadamo se da će u toj koloni nedorečenih biti Musa i Vitinjo. Mada biće pakleno. Međutim, sad svi pucamo od samopouzdanja, verovatno to znaju i u CSKA“, kaže Marko Gobeljić za naš portal.

Zvezdinu odbranu čeka još jedan delikatan zadatak, ali na mukama će biti i napadači CSKA. Sigurnu su čili glas iz srpske prestonice. Говорит Белград: „U Moskvu stiže najbolja odbrana Lige Evrope“.

ČLANOVI ZVEZDINE FAMOZNE ODBRANE

Milan Borjan (7 utakmica, 630 minuta, 2 primljena gola)

Filip Stojković (7 utakmica, 630 minuta, 2 primljena gola dok je bio u igri)

Vujadin Savić (6 utakmica, 516 minuta, 1 primljeni gol dok je bio u igri)

Damijan Le Talek (7 utakmica, 630 minuta, 2 primljena gola dok je bio u igri)

Milan Rodić (5 utakmica, 440 minuta, 2 primljena gola dok je bio u igri)

Marko Gobeljić (5 utakmica, 197 minuta, 1 primljen gol dok je bio u igri)

Srđan Babić (2 utakmice, 114 minuta, 1 primljen gol dok je bio u igri)

Piše: Darjan Nedeljković

(FOTO: MN pres, Star sport)