Juventus ove sezone nije bio toliko ubedljiv kao nekih prethodnih. Morao je ozbiljno da se pomuči sa ozbiljno motivisanom i sve nervoznijom konkurencijom na Apeninima, ali je uspeo i domogao se sedmog uzastopnog „skudeta“. Stara dama je na taj način produžila svoj rekordni niz koji je postavila prošle sezone, nadmašivši generaciju svog kluba iz tridesetih godina prošlog veka, odnosno čuvenog Grande Torina iz četrdesetih, koje su u nizu osvajale po pet šampionskih trofeja. Mora se naravno napomenti i Interov niz od pet trofeja prethodnoj deciniji, ali i da im je prvi trofej dodeljen posle afere Kalčopoli.

U svakom slučaju to ne menja sadašnji brutalan način na koji do trofeja stiže ekipa Masimilijana Alegrija. Iskusni strageg je još jednom uspeo da održi mir u svlačionici onda kada se lomila cela Italija i brujalo o konačnom padu njegove imperije. Ipak, Juventus je nakon poraza od Napolija uspeo da smiri strasti, dok je Napolitance progutala euforija koju su samu stvorili, s obzirom da se pobeda u Torinu slavila kao samo osvajanje „skudeta“.

„Bilo je stvarno teško i moramo da pohvalimo Napoli, jer su zadržali pritisak do kraja. Mislim da je naša najveća snaga bila to što smo ostali mirni u svim situacijama. Ako sebi dozvolite da imate previše turbulencija, na kraju nećete izaći kao pobednici. Balans je u tom slučaju presudan”, rekao je Alegri.

Od Juventusa u čitavoj Evropi veći rekord u ovom trenutku ima samo beloruski BATE Borisov, koji u ovom trenutku ima 12 uzastopnih šampionskih titula. Isti niz kao Juventus imaju škotski Seltik i bugarski Ludogogorec, kao i velški Nju Sejnts. Juventus je sa 34. šampionskom titulom stigao do šestog mesta u Evropi po ovom parametru i izjednačio se sa Anderlehtom, a prešišao Spartu iz Praga i Ajaks.

Ipak, u Torinu smatraju da su osvojili 36. „skudeto“ s obzirom da prisvajaju titule iz 2005. i 2006. koje su im oduzete u Kalčopoliju.

„Divna sezone se završava. Pišemo stranice istorije u knjigama koje se nikada ne mogu ponoviti. Moramo da zahvalimo onima koji nas stalno motivišu, jer želimo svake godine da nastavimo da osvajamo trofeje. Previše ljudi nije imalo poštovanja prema nama, a mi smo najbolji. U životu morate pokazati poštavanje, a oni su slavili prerano (Napoli, prim.aut). Na kraju svega, mi se uvek radujemo na kraju”, rekao je Đorđo Kjelini.

Jedna era Juventusa će ipak biti završena na kraju sezone, s obzirom da u penziju odlazi legendarni Đanluiđi Bufon, koji će oproštaj od publike imati 20. maja na Alijanc stadionu. Masimilijano Alegri je sa druge strane najavio da ostaje u klubu, što znači da se sistem neće menjati. Možda to neće biti dovoljno da se napadne trofej Lige šampiona, ali će u svakom slučaju Juventus i naredne sezone biti izraziti favorit za osvajanje šampionske titule u Seriji A.

Foto: Action images