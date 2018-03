Barselona je prošlog leta doživela težak udarac kada je bila nemoćna u nameri da zadrži Nejmara pred astronomskom ponudom Pari Sen Žermena. Igrač planiran da jednog dana nasledi Mesija i bude „broj jedan“ na Kamp Nou je vrlo lako namamljen milionima petro dolara i u transferu vrednom svetskog rekorda je otišao „jer mu se svideo projekat u Parizu“.

Barsa se teško mirila sa odlaskom iako su 222.000.000 evra nekako „ublažili bol“ u Kataloniji. Odlazak Nejmara je poremetio dugoročne planove Katalonaca i zato je odgovor bio ekspresan i pomalo paničan. Hitno je doveden Usman Dembele za 105.000.000 evra (plus 40.000.000 eventualnih bonusa) kao rešenje u perspektivi, a iskeširali su i 70.000.000 evra za „radnu snagu“ Paulinja i Semeda. Ali to je bio samo zalet...

Barseloni taj novac od Nejmara nije značio mnogo da ga skladišti na računima već je rešila da ga ekspresno potroši. Čak i mnogo više od toga. Zimus je platila 120.000.000 evra za Filipea Kutinja uz dodatnih 40.000.000 evra kroz bonuse. Dakle, samo na Dembelea i Kutinja je spiskan novac od Nejmarove prodaje. Ali ni tu nije kraj!

Barselona je jedini klub u istoriji fudbala koji je kupio dvojicu igrača od preko 100.000.000 evra. A uskoro će i trećeg!

Dok se dešavalo sve to oko Nejmara, Kutinja, Dembelea, Barsa je ispod radara radila na transferu Anotana Grizmana. On će biti sledeće pojačanje top klase na Kamp Nou kako zbog kojeg se Nejmara više niko neće ni sećati.

Pakt između Barselone i Grizmana je sklopljen prošlog leta, pregovori su počeli znatno ranije, a finalizacija transfera sledi na kraju sezone.

Atletiko nikako nije želeo da najboljeg igrača proda rivalu, ali su mu ruke bile vezane. Prošlog leta su Madriđani imali zabranu registracije novih igrača i Grizmanov odlazak bi tada potpuno uništio Simeoneove planove. Francuz je iskalkulisao kako da ispadne pošten prema Atletiku, ali i kako da na tome izgradi transfer karijere. Produžio je ugovor uz ultimatum da mu otkupna klauzula ne raste preko 100.000.000 evra. Sa skokom cena na tržištu posle Nejmarovog transfera, u Atletiku su slutili da su Grizmana zadržali samo na kratak rok dok im je neophodan i da je Francuz već naciljao iskorak u karijeri.

Tada su i počeli pregovori Grizmanove sestre i oca sa predstavnicima Barselone i pao je dogovor da Katalonci sačekaju godinu dana. Grizman bi se odužio Atletiku do povratka Dijega Koste na teren, a Barsa bi rešila pitanje kapitalnog pojačanja za narednu sezonu po ceni koja joj odgovara. Prvi kontakti su uspostavljeni još pre dve godine na gala svečanosti prilikom dodele Zlatne lopte. Grizman je tada od rukovodstva Barselone dobio prvi mig da je dobrodošao na Kamp Nou i zbog toga je letos odbio Mančester Junajted koji se na kraju zadovoljio Lukakuom.

Iako zvuči ludo, cena od 100.000.000 evra je vrlo podnošljiva za Katalonce. Čak i bagatelna. Posle Nejmarovog transfera, cene su otišle u nebesa, a na tržištu je malo napadača Grizmanovog kalibra. Oni koji to jesu poput Levandovskog i Kejna koštaju i više. Čak je i Ikardi skuplji! A nisu baš tip igrača kakav se traži u Barseloni...

Barselona će džentlemsnki sačekati kraj sezone, Grizman će zatražiti transfer i klauzula će biti aktivirana. Uzalud su svi pokušaji Atletika da zadrži Francuza, Simeoneov plan da sa njim, Dijegom Kostom i pojačanjima napadne titulu u Ligi šampiona čije se finale naredne sezone igra na Atletikovom stadionu.

Grizman više ne može da čeka na realizaciju planova i obećanja. Želi trofeje! A sa Atletikom ima samo jedan u Superkupu Španije. Ne želi da ostane upamćen po izgubljenim finalima već da da na rever zadene neku pobedničku medalju. U Barseloni mu se to za to širom otvaraju vrata. A i on je Barseloni neka vrsta garancije da su već moćan arsenal opremili dodatnim oružjem nove generacije.

Sa 27 godina, Grizman je u najboljem periodu karijere. U Barseloni može da odigra makar pet vrhunskih sezona. Brzonogi Francuz nije klasična „duga devetka“ koje se ne ukapaju u Barseloninu fudbalsku filozofiju, ali jeste predator i „ol-raund“ napadač kakvi se traže u Kataloniji. Poput Luisa Suareza. Sa prosekom od 18,6 golova u Primeri po sezoni u poslednjih pet godina, teško da je Barsa mogla da nađe efektnijeg napadača a da je moguć njegov transfer. Takođe, Grizman je pokazao da može da bude ubitačan kao najistureniji u Atletiku, ali i kada igra nešto povučenije u tandemu sa Dijegom Kostom. Baš ono što se u Barseloni posebno ceni...

I na kraju se postavlja logično pitanje: Gde će biti Grizmanovo mesto u formaciji Barselone?

Iako je sličan Suarezu, ne dolazi kao zamena za Urugvajca od kojeg je mlađi četiri godine. Makar za sada... U perspektivi možda. Logično je očekivati da obojica nađu mesto u startnih 11. Plus Mesi. Plus Kutinjo. Deluje kao gužva u šesnaestercu, ali je lako izvodljivo.

Barselona ove sezone uglavnom igra u formaciji 4-4-2, ali to je uglavnom zbog nedostatka alternativa za Mesija i Suareza i zbog Dembeleovih povreda i spore adaptacije. Zato se sa Grizmanom u timu od sledeće sezone može očekivati povratak na formaciju 4-3-3 koja je u Barseloninoj DNK. Sa Mesijem na desnoj, Grizmanom na levoj strani napada i Suarezom u sredini. Dembele bi bio prva alternativa sa klupe, a Kutinjo bi zamenio Inijestu na levoj strani veznog reda ako kapiten konačno prelomi i prihvati ogroman novac u Kini. U veznom redu bi naravno preživeo i metronom Buskets, a Paulinjo i Rakitić bi se borili za to jedno preostalo mesto.

Moguća je i da formacija ostane 4-4-2, ali sa promenom veznog reda u romb. U tom slučaju bi Grizman i Suarez bili tandem, a Mesi bi delovao iza njih kao klasična „desetka“.

Najmanje realna varijanta je da Barsa igra u 4-2-3-1 sa Grizmanom kao drugim napadačem iza Suareza i Mesijem i Kutinjom (ili Dembeleom) po bokovima.

Kako bilo, Barselona sa Grizmanom dobija mnogo u njegovim kvalitetima, ali i taktičkim sposobnostima da igra više uloga u napadu. Dres sa brojem „sedam“ je slobodan od prošlog leta kada su ga Barsini čelnici obećali Grizmanu. Do početka Mundijala u Rusiji bi trebalo da ga zaduži i da formira novi pakleni triling napadača na Kamp Nou koji se čeka od Nejmarovog odlaska.