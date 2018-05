Zbogom, maestro! I uživaj u penziji! Čaša vina, sunce, more i eventualno ponekad na maliće...

Andrea Pirlo sinoć je u noći majstorija i suza na San Siru zvanično rekao zbogom "bubamari". Fudbalski Mocart uspeo je da kao retko ko pre njega okupi 40 i kusur najvećih zvezda sa kojima je igrao i da publici na stadionu na kome je najviše pružio priredi veče za pamćenje.

Videli smo čak 14 golova (Beli tim - Plavi tim 7:7), uverili se da bi mnogi od ovih asova uz nekoliko nedelja jačeg treninga lako mogli ponovo da zaigraju na najvišem nivou, a ima i onih kojima trening ne bi ni trebao. Tako bar deluju Klarens Sedorf i Havijer Zaneti...

Rezultat jeste bio u drugom planu, ali ne možemo a da ne pomenemo kako se kretao, jer Bela ekipa uspela je da izbegne poraz iako je gubila sa čak 3:7. A znate kome na tome može da zahvali? Čudesnom Filipu Inzagiju! Ovog čoveka golgeterski njuh još nije napustio i verovatno nikada i neće. Tri gola spakovao je Pipo u razmaku od devet minuta i uz pomoć jednog pogotka Alesandra Matrija doneo svom timu remi.

Andrea Pirlo u samom finišu meča napustio je teren kako bi dobio zasluženi i poslednji aplauz na otvorenoj sceni, a na njegovo mesto ušao je njegov sin Nikolo, takođe vezista i takođe sa brojem 21 na leđima...

Ko je sve igrao? Sve as do asa. Majstor do majstora. Toliko njih da bismo slobodno mogli da se zapitamo da li bi u današnjem fudbalu moglo da se "napabirči" takvih faca u istom broju.

BELA EKIPA: Abijati, Dida; Bonuči, Kjelini, Kostakurta, Favali, Jankulovski, Maldini, Nesta, Odo, Šimić, Zambrota, Zaneti; Baronio, Kamoranezi, Gatuzo, Lampard, Leonardo, Pepe, Pirlo, Rui Kosta, Verati, Vidal; R. Bađo, Del Pjero, Di Natale, Jakvinta, F. Inzagi, Matri, Pato, Ronaldo, Toti, Vijeri.

Golovi: Pato 13, Vijeri 32, Del Pjero 41, Inzagi 75, 79, 84, Matri 78. minut.

PLAVA EKIPA: Bufon, Storari; Adani, Barzalji, Bonera, Kafu, Dijana, Ferara, Kaladze, Materaci, Seržinjo; Pirlo, Albertini, Ambrozini, Broki, De Rossi, Dijamanti, Markizio, Perota, Sedorf; Borijelo, Kasano, Kvaljarela, Ronaldinjo, Ševčenko, Tevez, Toni, Ventola.

Golovi: Ševčenko 1, 44, Kvaljarela 6, Kasano 30, Kafu 35, Broki 47, Toni 71. minut.