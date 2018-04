Andres Inijesta

Gotovo je! Veliki Andres Inijesta je objavio da napušta Barselonu na kraju ove sezone posle 22 godine koliko je proveo na Nou Kampu.

Tužan dan u srcu Katalonije. Odluka koju je čarobnjak obelodanio nikoga nije iznenadila, ali je potresla i izazvala suze kojih se nije suzdržao ni sam Inijesta.

"Pažljivo sam razmišljao pre nego što sam odlučio da ovo bude definitivno moja poslednja sezona u Barsi. Posle 22 godine naučio sam šta znači biti Barselonin igrač, fudbaler najboljeg kluba na svetu. Znam i šta je potrebno da osvojite godinama kako biste postali srce i kapiten ovog kluba. Ponosan sam na sve što sam postigao i činjenicu da sam u ovom klubu dočekao kasniji deo karijere", kroz suze je prozborio Inijesta.

U pres sali na Nou Kampu bili su danas svi. Predsednik Bartomeu, trener Valverde, ali i svi fudbaleri prvog tima Barselone koji su sa tugom posmatrali kapitena kako se guši u suzama dok priča. Nije im bilo lako, napušta ih čovek koji je osvojio 32 trofeja sa Barsom.

Inijesti nije bilo potrebno postavljati pitanja, iz srca je govorio o karijeri u Barseloni.

"Kada sam zamišljao kraj karijere u Barseloni želeo sam da to bude baš ovako: da odem kao koristan, važan i trofejan igrač ovog kluba. Ovo je najteži dan u mom životu jer sam ovde proveo skoro ceo život i nije mi lako da vam kažem zbogom. Razumem da su takva pravila u životu, da tek predstoje teške stvari i mislim da ne bih mogao da oprostim sebi da sam u poznim godinama ostao ovde i doveo Barsu u nelagodan položaj. Klub i ja zaslužujemo baš ovakav, pošten kraj."

Zahvalio se svima, od roditelja, preko trenera, do navijača Barselone.

"Hvala klubu i La Masiji za sve što su mi dali u životu. Za to sam što sam postao deo Barselone. Hvala mojim saigračima, svim ljudima koji su mi tokom svih ovih godina svesrdno pomagali. Hvala navijačima koji su mi dali ljubav, roditeljima i sestri koji su me pre 22 godine u malom automobilu dovezli u Barselonu na teninge. Hvala i mojoj ženi koja me je uvek podržavala, hvala...", kroz plač je prozborio Inijesta pre nego što su se salom prolomile višeminutne ovacije pristunih.

Potom se prešlo na pitanja novinara, a prvo je glasilo zašto je odlučio da napusti Barselonu.

"Odluka je plod višemesečnih konsultacija sa svima. Sa predsednikom, saigračima, trenerom, porodicom... Klub i ja smo sve dali jedan drugom. Osećam ponos jer sam proveo ovde najlepše trenutke, ali nisam više želeo da se zavaravam. Ni sebe ni Barselonu. Ove godine ću napuniti 34. i osećam da sa dosegao ono što sam mogao, da sam stigao do maksimuma, da je došlo vreme za kraj. Znam sebe i znam šta sam. Priroda je ta koja mi sama šalje signale da je vreme za nove stvari, za nove izazove."

Ne muči ga ni činjenica što nikada nije osvojio Zlatnu loptu, a trebalo je...

"Samim tim što sam bio tu, posebno u trenutku kada su igrali i Mesi i Ćavi, i ja zajedno sa njima, bila je magična stvar. Moja percepcija fudbala ne zavisi od toga da li sam ili nisam osvojio Zlatnu loptu. Bila je čast i privilegija igrati pored Lea Mesija toliko godina. Ne postoji igrač kao što je on. Leo je fundamentalni deo svake titule koju smo osvojili i bilo je fantastično igrati s njim. Hvala mu na svemu."

Na kraju Inijesta nije otkrio gde nastavlja karijeru. To je sačuvao za kraj sezone. Barsi je poželeo da nastavi da radi ono što najbolje zna - da pobeđuje.

"Želim da me pamtite kao velikog fudbalera, kao veliku ličnost. Fudbal je fudbal, a sve što posle njega ostaje su ljudi i poštovanje koje si stekao među saigračima. Svako ima pravo mišljenje, ali moja je želja da me pamtite kao velikog igrača", poručio je Inijesta.

Naravno da hoćemo. Hvala ti za sve, Andrese...

Foto: Action Images