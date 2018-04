Šest kola pre kraja sezone prve lige Kipra AEL više ni teoretski ne može da osvoji titulu, a postoje tek male šanse za Evropu, budući da ima 12 bodova manje od trećeg Anortozisa.

S druge strane AEK je svega na dva boda do Anortozisa, a ima devet manje od vodećih Apolona i APOEL-a. Tako da AEK još može do titule, ali do kraja mora slaviti na svih šest utakmica i da sačeka čak tri kiksa vodećih timova prvenstva.

Prilično teško, no šanse za Ligu Evrope su realne. Za početak, AEK ne sme da izgubi na neugodnom gostovanju. Poslednju pobedu u Limasolu AEK je upisao krajem 2015, tako da ovde gađamo X2.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Uto 18:00 5267 KIPPF Ael Limassol - AEK Larnaca ds X2 1,27 Ukupna kvota 1,27

Foto: Shutterstock