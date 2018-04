Nema kraja agoniji Udinezea. Taman je izgledalo da će Zebrete na Sardiniji protiv Kaljarija u 32. kolu Serije A izvući bod i prekinuti niz od devet poraza, ali se to nije desilo. Domaćin je u samom finišu došao do pobede golom Lorenca Cepitelija i dodatno zakuvao situaciju u borbi za opstanak.

Da stvar bude gora po fudbalere i navijače Udinezea, Zebrete su stvarno pružile solidnu partiju na Sardiniji, ali nisu imale dovoljno koncentracije , pa ni sreće.

A poveo je Udineze već u desetom minutu i to preko Kevina Lazanje. Momak koji se vratio na teren posle povrede u prošlom kolu. I tada je, protiv Lacija postigao gol i jasno je da ako neko može da pomogne Zebretama da izbegnu ispadanja, to je on.

Ali, morali bi ostali malo da se potrude. Kaljarija tek posle primljenog gola zaigrao malo organizovanije i agresivnije. I to mu se isplatilo u 21. minutu kada je napadač Leonardo Pavoleti.

I u nastavku meča bio je to neki uglavnom “klaj-klaj” ritam i sve je mirisalo da će meč biti završen bez pogodaka. Ali, sa tim se nije složio pomenuti Cepiteli koji je glavom dobro reagovao posle kornera i smesio loptu u mrežu.

Bio je to povod za veliko slavlje navijača Kaljarija jer je njihova ekipa ovom pobedom prekinula niz od tri poraza u šampionatu Italije.

ITALIJA 1 - 32. KOLO:

Subota

Kaljari - Udineze 2:1 (1:1)

/Pavoleti 21, Cepiteli 84 - Lazanja 10/

18.00: (3,25) Kjevo (3,30) Torino (2,25)

18.00: (1,85) Đenova (3,40) Krotone (4,60)

20.45: (2,75) Atalanta (3,10) Inter (2,70)

Nedelja

12.30: (1,50) Fjorentina (4,00) SPAL (7,25)

15.00: (4,90) Milan (3,60) Napoli (1,75)

15.00: (1,60) Bolonja (3,80) Verona (6,00)

15.00: (1,60) Sasuolo (4,00) Benevento (5,70)

18.00: (1,17) Juventus (7,50) Sampdorija (16,0)

20.45: (2,70) Lacio (3,30) Roma (2,60)

