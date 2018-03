Informacija za one kojima je promakao taj podatak: Nemačka će od naredne sezone imati četiri predstavnika u grupnoj fazi Lige šampiona. Bajern je odavno rezervisao jedno mesto, dok se za ostala tri ravnopravno bori pet klubova, među kojima su i Dortmund i Ajntraht iz Frankfurta. Zbog toga njihov međusobni duel na Signal Iduna parku ima izuzetan značaj, a obe strane imaju razloga da se nadaju pozitivnom rezultatu.

Krenućemo od gostiju, koje sa mnogo uspeha predvodi Niko Kovač. Nekadašnji selektor Hrvatske u četvrtak je proslavio dvogodišnjicu na klupi cveno-crnih koji su se od njegovog dolaska preporodili. Kovač je najpre spasao Ajntraht od ispadanja, da bi prošle sezone doveo svoje pulene do sredine tabele, konstantno nadograđujući tim koji je u ovom šampionatu nagovestio veliki potencijal. Dodatni plus za Orlove je to što su gotovo kompletni, a najveće ohrabrenje im je povratak harizmatičnog kapitena Aleksandera Majera posle desetomesečne pauze prouzrokovane operacijom članka. Međutim, iskusni napadač eventualno bi mogao da se nađe na klupi (teško je verovati da će da zaigra), ali i samo njegovo prisustvo uvećaće samopouzdanje jednog od najboljih gostiju u ligi.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 18:00 3012 NEM 1 Dortmund - Eintr.Frankfurt tgg gg 1,73 Ukupna kvota 1,73

Zanimljivo je da su i Milioneri do sada više bodova sakupili na strani, međutim, tradicija im apsolutno ide naruku budući da ih je od aprila 1991. Ajntraht samo jednom dobio pred „žutim zidom”. Borusija je slavila na minulih šest mečeva kod kuće, svaki put uz bar dva postignuta gola, a predvodiće je potpuno spremni Marko Rojs koji se u prethodna tri kola upisao u strelce. Kvalitet je takođe uz domaće, što je dodatni razlog za keca, ali poroznost njihove odbrane obećava i GG, pa birajte ili kombinujte.

BUNDESLIGA - 26. KOLO

Petak

Majnc - Šalke 0:1 (0:0)

/Kaliđuri 55/

Subota

Hofenhajm - Volfzburg 3:0 (1:0)

/Šulc 18, Gnabri 77, Nohe 80/

Bajern - Hamburger 6:0 (3:0)

/Riberi 8, 81, Levandovski 12, 19, 90, Roben 55/

Hanover - Augzburg 1:3 (1:2)

/Sane 38 - Gregorič 26, 83, Kačar 45+2/

Herta - Frajburg 0:0

Leverkuzen - Menhengladbah 2:0 (1:0)

/Alario 39, Brant 90+2/

Nedelja

15.30: (2,75) Štutgart (3,05) RB Lajpcig (2,75)

18.00: (1,75) Dortmund (3,60) Ajntraht (4,90)

Ponedeljak

20.30: (1,85) Verder (3,60) Keln (4,30)

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images