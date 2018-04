Na otvaranju 29. kola hrvatske prve lige sastaju se Osijek i Istra. I jedni i drugi su u lošoj formi – Istra ima samo jednu pobedu i četiri poraza u poslednjih pet utakmica, a Osijek je u istom periodu poražen samo jednom, ali ima jedan jedini trijumf. Međutim, Istra se bori za opstanak i u Osijeku će imati imperativ pobede ili barem remija. S druge strane, Osijek ne može ni gore ni dole – treća Rijeka im beži osam bodova, a Inter ne može da ih stigne budući da kasni čak 11.

Trener Osijeka Zoran Zekić je nakon poraza od Rudeša svoje pulene nazvao "grupom razmaženih balavaca" i njihov pristup ocenio bezobraznim i sramotnim. Ipak, uoči okršaja sa Istrom malo je spustio loptu.

"Ni u jednom trenutku nisam osetio da neko nije lojalan ili da ne želi. Na treningu je sve super, ali problem nastaje kada to treba preslikati na utakmicu. Jednostavno, ne možemo da napravimo iskorak. Činjenica je da smo u krizi, a što se tiče negativnih reakcija u javnosti, u ovom gradu se svašta priča, ne samo o fudbalu, nego i o mnogim drugim stvarima te svako ima neke svoje stavove i ideje što je apsolutno prihvatljivo. Doduše, ne znam i koliko normalno", , rekao je Zekić i nastavio:

"Prvenstveno sam kritičan prema sebi, ali kada se smirim mislim da bi ponekad trebalo malo da stanemo na loptu. Ne znam baš koliko je u svetu lako pronaći klub koji je u dve godine uspeo da napravi značajniji iskorak, a mi smo ga ipak ostvarili i to velikim delom. E sada, jesmo li mogli i bolje, verujem da jesmo, u mnogo utakmica, u nekima je, doduše, moglo biti i gore.”

Potom je napravio zanimljivu opservaciju.

"To vam je, recimo, kao da kod kuće imate ženu s kojom živite dvadesetak godina i stalno vam kuva dobar ručak. I onda joj se dogodi neka nedelja u kojoj baš i nije raspoložena, pa ne budete zadovoljni. No, to ne znači da vas i dalje ne voli."

Kako izaći iz krize?

"Bez mnogo priče, samo radom, angažmanom i igrači da kliknu u svojim glavama. Nismo zaboravili da igramo fudbal, ali moramo da budemo predaniji. U 95 odsto situacija ne mogu reći da se neko od igrača ne trudi na treningu. Druga je situacija kada dođe utakmica."

U drugom popodnevnom okršaju snage odmeravaju Rudeš i Rijeka (18.00). Trener gostiju Matjaž Kek neće moći da računa na suspendovanog kapitena Filipa Bradarića, koji je kažnjen s tri utakmice neigranja zbog crvenog kartona i vređanja sudije nakon poraza od Dinama u polufinalu kupa. Bradarić se uneo u lice arbitru Mariju Zebecu, izbio mu loptu iz ruke i izvređao ga. Na odluku o suspenziji čekalo se čitavih osam dana, što je Kek sarkastično prokomentarisao.

"Ne znam kako snimci putuju, valjda treba vremena dok stignu i sve se to pogleda", izjavio je Slovenac.

Rudeš u prolećnom delu prvenstva ima maksimalan učinak na svom terenu te se priključio Cibaliji i Istri u borbi za opstanak.

"Rudeš izgleda sve bolje u ovom delu šampionata, skupljaju bodove i prilaze ekipama u borbi za opstanak. Imaju nekoliko pojedinaca koji igraju na visokom nivou, a sve u funkciji ekipe i zato izgledaju dobro. Ipak, najvažnije je da naš pristup bude pravi. Moramo se prilagoditi sve boljem Rudešu i specifičnom terenu u Kranjčevićevoj", poručio je Kek.

HRVATSKA 1 - 29. KOLO:

Petak

16.00: (1,28) Osijek (5,00) Istra (10,00)

18.00: (6,50) Rudeš (3,80) Rijeka (1,50)

Subota

17.00: (8,50) Cibalija (4,50) Dinamo Zagreb (1,35)

19.00: (5,10) Inter Zaprešić (3,60) Hajduk (1,65)

Nedelja

17.00: (2,15) Lokomotiva Zagreb (3,05) Slaven (3,50)

