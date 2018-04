Da vam je pre mesec dana neko rekao da će Liverpul i Roma u polufinalu Lige šampiona odlučivati o putniku u Kijev na veliko finale, rekli biste mu sigurno da je lud i da ne zna ništa o fudbalu. Ali, oba tima uspela su da naprave nemoguće stvari, da izbace Barselonu i Mančester Siti i ispišu najlepše stranice fudbalskih bajki koje žive ovog proleća.

Realno, malo ko je očekivao da će ovi autsajderi s početka sezone dospeti do ovde, ali će Enfild, taj čudesni fudbalski hram od 20.45 večeras ponovo zasijati onako kako samo on zna. Tu, pored Šenklijeve i Pejslijeve kapije, i jedan i drugi tim priželjkivaće da naprave novo čudo, da iznenade rivala i na srce i petlju, kako često igraju Klopov i Euzebijev tim, nastave da sanjaju budni.​

​Favorit je, kažu svi, Livepul. Ako ne zbog forme i efikasnog i kvalitetnog fudbala, a ono samo zbog te atmosfere na Enfildu koja prosto guta rivale. Koliko je samo "Fields of Anfield Road" huk, onaj preludi poklič sa tribina nosio Crvene protiv Mančester Sitija.

Iako su Građani bolji u mnogim linijama, nisu ništa mogli protiv te čudne, neobične buke koja trese Enfild i daje nadljudsku snagu momcima u crvenom. To je faktor koji je prečesto glavni "pomagač" Liverpula i verovatno glavna Romina briga pred ovaj prvi meč, mnogo više od forme fantastičnog Mohameda Salaha.

Liverpul osvaja Ligu šampiona - kvota 3,20

Roma osvaja Ligu šampiona - kvota 8,50

Zna to i te kako i Euzebio Di Frančesko. Sjajni trener Rome oduševio je fudbalski svet postavkom svog tima u četvrtfinalu protiv Barselone, kojom je potpuno neutralisao verovatno najbolju napadačku liniju na svetu. Očekuje se da večeras bivši trener Sasuola neće menjati pristup da nastavlja sa svojom 3-4-2-1 formacijom svestan da mu je ona jedini lek u nameri da preživi ludački huk sa tribina.

"Enfild je neverovatan. Lepota engleskih stadiona je jedinstvena. U Italiji nismo navikli da imamo navijače iza nas na način na koji to funkcioniše u Liverpulu, ali imaćemo podršku naših najvernijih pristalica. Više nego bilo kada do sad moramo da igramo kao tim. Liverpul je drugačiji od Barselone i po pitanju brzine, moramo da budemo baš dobri da bismo pobedili. Želimo da iskoristimo svaku slabost Liverpula", poručio je Euzebio di Frančesko.

Džeko prvi strelac - kvota 6,50

Jirgen Klop uzda se u samo jednog tipa - Mohameda Salaha. Odbegli sin Vučice, koji je eksplodirao na Ostrvu ove sezone i postao najbolji fudbaler Engleske, biće ponovo glavna uzdanica Nemca, koji se nada da neće imati milosti prema bivšem klubu.

"Mo je imao fantastičnu karijeru u Romi, ali ubrzo će shvatiti da tamo više nema drugare. Obojica imamo priliku da se plasiramo u finale i to je ono što nam treba. Moguće je - hajde da se potrudimo da ostvarimo to. Za Romu je ovo specijalna utakmica, plasman u polufinale, ali je i za nas. Ovakvi mečevi su posebni, i ako ne umete da uživate u njima, onda nešto nije u redu sa vama", istakao je Jirgen Klop.

Salah prvi strelac - kvota 3,40

Za ljubitelje statistike evo još nekih zanimljivih podataka koji bi i te kako mogli da vam budu od pomoći i prilikom sastavljanja tiketa.

Liverpulu je ovo večeras deseto polufinale Lige šampiona u istoriji, a u sedam prethodnih navrata uspeli su da se plasiraju u borbu za trofej. Dva puta kada su bili poraženi bilo je u sezoni 1964/65. protiv Intera i 2007/08. protiv Čelsija.

Istini za volju Crveni u sedam uzastopnih polufinala nisu dobili prvi meč (tri poraza, četiri remija) još od trijumfa nad Panatinaikosom u sezoni 1984/85.

Ove sezone Klopov tim je fantastičan u Ligi šampiona gde je postigao 33 gola, najviše od svih engleskih timova u istoriji.

Roma je, pak, pobedila samo jednom na poslednjih 14 gostovanja u Ligi šampiona (pet remija, osam poraza) i to protiv Karabaga ove sezone.

Đalorosi su se takođe radovali samo jednom na 19 gostovanja u Engleskoj (11 poraza, sedam remija), mada su i pobedili na Enfildu 2001. godine u Kupu UEFA kada je sadašnji trener Di Frančesko bio rezerva.

Primili su gol na poslednjih 26 gostovanja u Ligi šampiona, što je drugi najduži niz u istoriji iza Seltika koji je od 2001. do 2016. primo po pogodak na čak 30 vezanih utakmica.

Ipak, to je sve samo statistika. Opustite se večeras, piva u frižidere, tikete u ruke i uživajte. Biće ludo i nezaboravno. Garant.

LIVERPUL - ROMA (20.45, Arena Sport)

Stadion: Enfild Roud

Kapacitet: 54.074

Sudija: Feliks Brih (Nemačke)

LIVERPUL (4-3-3): Karijus - Aleksander Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Čemberlen, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mane.

ROMA (3-4-2-1): Alison - Manolas, Facio, Žezus - Florenci, Strotman, De Rosi, Kolarov - Najngolan, Under (Šik) - Džeko.

Foto: Action Images