Španci kažu „dolazi“, Francuzi „ma, ne“. Tako mesecima. Fudbalski ping-pong na relaciji Madrid - Pariz izgleda da je dosadio Naseru Al Kelaifiju, pa je predsednik Pari Sen Žermena jasno stavio do znanja da od transfer Nejmara u Real nema ništa.

Bar ne ovog leta, iako njegov kolega u aktuelnom prvaku Evrope Florentino Perez želi Brazilca kao deo projketa „Galaktikosi 3.0“. Moraće da pričeka.

„Nejmar je umoran od glasina koje se tiču njegove budućnost. Španski mediji forsiraju priču o prelasku u Real. Ako veruju u ono što pišu, tim gore po njih. Ma kakve poruke stizale iz Madrida, Brazilac ostaje. Nejmarov otac mi je rekao da je budućnost njegovog sina u Parizu“, uverava Naseru Al Kelaifiju u intervjuu Lekipu.

Gazda kluba sa Park prinčeva možda ni sam nije siguran u svoje izjave, pa je u naredne tri rečenice stavio do znanja Nejmaru da ne pokušava da prečicama izdejstvuje povratak u Primeru, kao što je to činio prošlog leta kad je dolazio iz Barselone.

„Niko nije veći od kluba. To važi i za igrače i za trenere. PSŽ je uvek na prvom mestu“.

Kelaifi je uveren da će druga velika zvezda, Edinson Kavani, ostati u šampionskom timu.

„Neće otiši. Ostale su mu još dve godine ugovora. Odličan je igrač, veliki borac, najbolji strelac kluba u istoriji. Sigurno ostaje“.

Zatim o budućnosti Adrijana Rabioa.

„Rabio ostaje. Siguran sam u to. Nema nameru da nas napusti. Baš bih se iznenadio ako bi povukao taj potez. Ne mislim da mu tako nešto uopšte pada na pamet. Razočaran sam što nije na spisku za Mundijal, jer ga volim kao sina“.

Osvrnuo se predsednik PSŽ-a i na informacije da će klub ponudio ugovor Đanluiđiju Bufonu, koji se oprosito od Juventusa.

„Fantastičan golman. Harizmatičan. Veliki džentlmen. Nego, zar stvarno mislite da ću vam reći koje igrače planiramo da dovedemo?“

Za kraj, šta se dešava sa istragom UEFA povodom kršenja finansijskog fer-pleja? Iz Niona je najavljena sankcija.

„Nismo uradili ništa loše. Ako nas UEFA kazni to će biti skandalozna odluka. Prava anomalija“, dodao je Naser Al Kelaifi.

FOTO: Action images