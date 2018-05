Traje već dugo priča oko Nejmarovog odlaska iz Pari Sen Žermena. Otkako je povređen. Nekako je prvo provejavala priča oko povratka u Barselonu, da bi kasnije krenula nova priča koja je poslednjih dana doživela vrhunac. A radi se o prelasku Nejmara u Real Madrid na leto.

Pominju se čak neke basnoslovne cifre po kojima bi Kraljevski klub mogao da otkupi Nejmara od Svetaca za mnogo veću sumu od onih 222.000.000 evra.

Ipak, Naser Al Kelaifi, predsednik PSŽ-a, oštro je odgovorio na pitanje novinara da li Nejmar ide iz kluba.

"Ostaće sigurno, 2000%", rekao je predsednik Kelaifi.

Onda je malo i pojasnio...

"Siguran sam da će ostati, želi da ostane", rekao je predsednik PSŽ-a posle poraza od Rena od 0:2.

Nejmar ima ugovor sa francuskim timom na još četiri godine i sada se fokusira na povratak iz povrede kako bi bio spreman za Svetsko prvenstvo, a za sada se Brazilac nije izjašnjavao o potencijalnom prelasku u neki drugi tim.

Malo je Kelaifi potkačio i medije iz Španije koji po njegovim rečima malo "guraju" celu priču.

"Ko je rekao da ne ostaje ovde? Neko je to rekao? Ima ugovor, ostaće. Španski mediji rade za španske klubove i protiv francuskih timova. A za francuske medije ne znam za koga rade", rekao je Kelaifi.

Unaj Emeri je ranije govorio o Nejmaru i istakao da se Brazilac nije potpuno prilagodio na francuske uslove i drugačiju ligu, ali da će sam otići iz PSŽ-a na leto, dok Nejmar neće.

Kuva već dugo na relaciji Real - Nejmar, Kraljevski klub sigurno želi da dovede Brazilca kog vidi kao naslednika Kristijana Ronalda, ali to će biti vraški težak poduhvat. I ako dođe do njega, sada na leto ili u nekom drugom momentu, biće to novi svetski rekord u visini obeštećenja.

