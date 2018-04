Alegri: I dalje smo prvi, i gol-razlika je na našoj strani! Protiv Intera nam je najbitnije...

Nikada se u prethodnih pet godina Juventusov tron u italijanskom fudbalu nije zaluljao ovako jako. Napoli je došao u Torino i zasluženo pobedio čime je potpuno otvorio trku za Skudeto. Iako ima bod manjka u odnosu na Juve, psihološki momenat i raspored do kraja su na njegovoj strani.

Prvi put oktako igra na ovom stadionu, od 2012. godine, Juventus je utakmicu završio bez šuta na gol?! Sve što su Bjankoneri imali večeras protiv Napolitanaca je slobodnjak Pjanića posle kojeg Kaljehon umalo nije postigao autogol.

Trener Maks Alegri je očigledno želeo da blindira bod i igrao je na „sigurnih“ 0:0, ali je na kraju zasluženo kažnjen za kukavičku igru. Posle meča je pokušavao da nađe opravdanje...

„Bila je to loša utakmica oba tima. Skoro da nije bilo šuteva na gol. Mada Napoli zaslužuje neke pohvale za pobedu u utkamici u kojoj skoro da nije bilo šansi. Morali su da pobede, a mi smo morali da ne izgubimo. Napoli je igrao dobar presing, a mi smo bili loši u kontroli lopte. Imali smo poteškoće u igri, ali smo morali da budemo pažljiviji u finišu meča i da ne dozvolimo gol iz prekida. Bio je ovo izjednačen meč koji je odlučen iz jednog incidenta. Oni su držali loptu i dobri su u tome, a mi nismo bili oštri u kontranapadima kao što smo inače“, rekao je Alegri posle meča.

On insistira da je njegov tim i dalje u prednosti.

„I dalje smo na čelu tabele, i dalje imamo prednost. Takođe, na našoj strani je i prednost u gol-razlici jer je međusobni skor izjednačen. Imamo još četiri kola do kraja, dve kod kuće i dve na strani. Videćemo šta će biti... Rekao sam im igračima da moramo da zaboravimo na ovo što pre. Meč sa Interom narednog vikenda će biti odlučujući u borbi za titulu. Moramo što pre da se spremimo za tu utakmicu. Mislim da će trka za titulu biti otvorena do 20. maja. U fudbalu ništa nije zagarantovano“.

Alegrija kritikuju posle meča da je odirgao kukavički i zameraju mu da je zbog defanzive izveo Dibalu na poluvremenu i ubacio Kvadrada.

„Ne znam da li je ovo najgora Juventusova utakmica u sezoni. Ne može uvek ni da se igra dobro... Zamenio sam Dibalu jer nam je bilo potrebno više trčanja i fizike po bokovima. Zato sam i uveo Mandžukića“, rekao je Alegri.

(FOTO: Action images)