Gotovo sedam meseci prošlo je otkad je Karlo Anćeloti napustio klupu Bajerna i upustio se u novi godišnji odmor koji bi mogao da se završi u narednim sedmicama.

Širom Evrope biće otvorenih pozicija, od Milana, preko Pari Sen Žermena i Arsenala, pa možda čak Juventusa, Čelsija i Barselone... A popularni Karleto trebalo bi da se nađe u centru trke za novi posao.

Pošto je potvrđeno da će Arsen Venger napustiti Arsenal po završetku sezone, Anćeloti je iskočio kao prva želja navijača tima iz Severnog Londona, a našao se i na radaru uprave Tobdžija.

Dok broji poslednje dane na slobodi, Anćeloti je otkrio da se sprema za novi posao i da sada samo čeka poziv koji bi zadovoljio njegove ambicije. Zato nije isključio mogućnost da baš on bude novi trener Tobdžija.

„Sve što mogu da kažem jeste da želim da radim ponovo i sve zavisi samo od mene. Ako nađem pravi klub, pravi projekat, rado ću prihvatiti poziv“, rekao je Anćeloti.

On je odao priznanje Arsenu Vengeru, koji polako stavlja tačku na 22 godine rada u Arsenalu.

„Velika je to odluka, ali mislim da je to nešto što je odlučio gospodin Venger s mnogo poštovanja prema svom klubu i verujem da će klub prema njemu pokazati poštovanje. Venger je uradio fantastičan posao i i dalje radi velike stvari, pošto je u polufinalu Lige Evrope. Imam samo veliko poštovanje prema Arsenu“.

Od ranih jutarnjih časova sa Ostrva je odjeknulo da je Venger ipak dobio otkaz u Arsenalu pošto je izgubio poverenje klupske uprave. Podsetimo, Anćeloti je smenjen na klupi Bajerna nakon što je izgubio konekciju sa svlačionicom i najboljim igračima bavarskog giganta.

Ostrvski mediji tvrde da je prvi pik Arsenala - Luis Enrike.

