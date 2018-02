Ančelotijev Milan i Gatuzov Milan: Šta je učitelj preneo na učenika i koliko je ovo sada njegova zasluga?

Posle bombastičnog prelaznog roka letos, očekivalo se da se Milan u velikom stilu vrati u vrh italijanskog, a potom i evropskog fudbala. Ipak, krenulo je još gore nego prethodnih sezona i ispostavilo se kao očigledno da Vinčenco Montela nije čovek dorastao tom zadatku.

Usred sezone, Milan je morao da menja trenera i kreće opet sve iz početka kada je kao privremeno rešenje u nedostatku boljih opcija postavljen Đenaro Gatuzo. Veliki borac i član one zlatne Ančelotijeve generacije se nije prolsavio u dotadašnjoj trenerskoj karijeri i sa mnogo skepse je dočekan kao čovek koji neće promeniti ništa. Tragični remi sa Beneventom na debiju je samo doprineo takvom utisku, ali malo-pomalo i Milanu je svanulo sa Gatuzom.

Napravljeno je i previše kikseva da bi Gatuzo uspeo da spase sezonu, ali zasad mu ide dobro na tri fronta i Milan opet ima ambicije da osvoji neki trofej. Gatuzov učitelj Karlo Ančeloti je oduševljen kako njegov pulen radi u Milanu i preskače prepreke jednu za drugom...

„Pratim redovno Milanove mečeve i kada pobeđujemo radujem se kao nekada. Ipak sam ja stara romantična duša... Jedina Gatuzova greška je što pre neko veče nije selotejpom zalepio zastavicu pomoćnom sudiji. Sve ostalo je uradio dobro“, aludira Ančeloti na neke ofsajd situacije protiv Sampdorije u prošlom kolu.

U velikom intervjuu za Gazetu delo sport, legendarni strateg Milana pruža podršku jednom od svojih omiljenih igrača.

„Da li sam očekivao da Gatuzo digne Milan za ovako kratak period? Iskreno, nadao sam se, ali nisam bio siguran da će uspeti. Kada preuzmete ekipu usrede sezone, uvek nailazite na mnogo nepoznanica, nedoumica i prepreka. Rino je zasad odličan u savladavanju tih prepreka i na tom putu ima podršku igrača. Ako imaš kredibilitet u očima igrača, onda možeš da se nadaš i rezultatima“.

On posebno ističe Gatuzov mentalitet i želju da tu agresivnost i glad za pobedama prenese na svlačionicu.

„Vidim Rina kao autentičnog lidera. Drži igrače pod kontrolom, momci bi skočili u vatru zbog njega i taj aspekt je krucijalan. Ne samo u fudbalu, već i u životu. Za kratak period je uspeo da stvori pravu hemiju u svlačionici. Nekome su za to potrebni meseci i godine, a on je uspeo za manje od mesec dana. Prednost mu je što je već bio deo velikog Milana i što razume ovaj klub. Nijedan ćošak u Milanelu za njega nije tajna. On je bio stub mog Milana koji je imao preciznu filozofiju fudbala i menadžemnta. Sada Gatuzo sa velikom mudrošću koristi to iskustvo da vrati izgubljene vrednosti u centar novog projekta u Milanu. Međutim, da bi se napredovalo, potrebno je da klub, igrači i navijači budu ujedinjeni na tom putu. Kada tu postoje rupe, onda i rezultati trpe“.

Gatuza i dalje gledaju sa nepoverenjem s obzirom na stil igre koji je imao kao fudbaler jer ne deluje kao čovek koji može da prenese znanje na igrače...

„Ako je neko bio vezni fudbaler tokom karijere i odlučnost mu je bila najveći kvalitet, to ne znači odmah da će kao trener imati isti pristup. Šta bi onda radili treneri koji su bili golmani? Stavljali 11 igrača na gol? Nažalost, fudbal živi u stereotipima i klišeima. Gatuzo se sa njima borio kao igrač i sada se bori kao trener. Ali Rino je pametan momak koji je učio, radio naporno, napredovao korak po korak i znao kako da se bori sa razočarenjima. Forsira fudbal koji mu se više dopada s obzirom kakve igrače ima na raspolaganju. Njegov Milan se bazira na posedu lopte, ravnoteži na terenu i pruža navijačima šansu da uživaju. Priznajem, vidim neke koncepte iz mog Milana u današnjem Rinovom Milanu. Igrači nisu isti, ali ne možete da imate sve... On to zna vrlo dobro. Postoji izreka 'kada ti je hladno, pokrij se' i ona važi u fudbalu. Jer kada imate loptu u posedu, onda je vaš protivnik nema. To možda zvuči banalno, ali je fundamentalni princip u fudbalu“.

Ančeloti je bio poznat kao evolucionar u Milanu sa formacijom 4-3-2-1 koja je nazvana „božičnom jelkom“. Gatuzov Milan igra slično u sistemu 4-3-3.

„Sedorf i Kaka su imali drugačije karakteristike od Čalhanoglua i Susa. Ali njihova želja da podupru vezni red i ostave čoveka napred da se bori sa protivničkom odbranom je slična. Vezisti koji dolaze iz dubine prave razliku pred protivničkim golom. Jeste li videli kako je Bonaventura protiv Sampdorije savršeno utrčao iz drugog plana i postigao gol na centrašut Kalabrije?“

Upravo u mladom beku Milana, Ančeloti vidi neke Gatuzove igračke karakteristike.

„Neverovatno kako taj momak trči i koliko se trudi!“

Ančeloti ukazuje na još neke primere promena pod Gatuzovom komandom.

„Rino pritiska prave dugmiće. Lukas Bilja nije mogao preko noći da postane promašaj od igrača ako je već onako dobro igrao u Laciju. Rino ga je motivisao, dao mu instrukcije i vidite kako sad funkcioniše. Bonući i Romanjoli su sinhronizovani pozadi, a Milan prima sve manje golova jer defanzivni blok radi sve bolje i svi pomažu u odbrambenoj fazi“.

Uprkos pohvalama, Gatuzo je i dalje skroman i ne smatra da je uradio nešto posebno.

„Gatuzovo ponašanje kraj aut-linije je način na koji on doživljava fudbal. Da je Gatuzo strani trener, svi bi rekli da je doneo promenu mentaliteta. A on je oživeo Milan dajući mu svoj stav i idnetitet. Usrećio me je kao navijača Milana. A poznajući njega, znam da nikada neće biti zadovoljan i da će stalno težiti perfekciji. Koliko je samo puta kao igrač vikao na Kaku, Sedorfa ili Inzagija na terenu... On je uvek bio taj koji je vodio presing celog tima. Verujte mi, Rino Gatuzo je nikada ništa ne shvata zdravo za gotovo“.

Milan je smanji zaostatak za Interom za 11 bodova, ali je i dalje daleko od Lige šampiona...

„Ako nastavi ovim tempom, Milan može da uhvati voz za Ligu šampiona, ali ne smemo da im stavljamo preveliki pritisak. Milan mora da nastavi da napreduje i bude spreman da iskoristi kikseve Lacija, Rome i Intera. S obzirom gde su bili do Gatuza, uspeh je i da se uopšte priča o šansama za Ligu šampiona. Ako završe ispred Intera, biće to ogroman uspeh. S obzirom na Interove muke, mislim da će Milan morati da juri Romu i Lacio za Ligu šampiona“.

Na kraju, Ančeloti je poslao poruku Milanu...

„On je moj brat i često pričamo. Delimo mnogo toga zajedničkog i zato iz dubine duše kažem da je svaki njegov uspeh i moj uspeh. Savetujem ga da prihvati pohvale kada stignu, ali da ih brzo zaboravi. I neka zapamti da će oni koji ga prvi hvale, sutra biti prvi koji će kritikovati“, poručio je legendarni trener.

(FOTO: Action images)