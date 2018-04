Karlo i Davide Ančeloti dobijaju novi posao

Legendarni italijanski stručnjak Karlo Ančeloti nalazi se na korak od preuzimanja kormila Azura. Skaj Italia javio je jutros da je rukovodstvo tamošnjeg Fudbalskog saveza zvanično ponudilo fiunkciju iskusnom strategu koji treba da nasledi Đampjera Venturu smenjenog posle debakla u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Novi selektor Italije biće imenovan do 20. maja, a do danas je u Italiji bilo uvreženo mišljenje da će to sigurno biti trener Zenita Roberto Mančini. Međutim, Korijere delo Sport je jutros objavio u svom pisanom izdanju da se Ančeloti juče popodne sreo u jednom rimskom hotelu sa funkcionerom FS Italije Robertom Fabričinijem i nekadašnjim igračem Bilijem Kostakurtom koji su ovlašćeni da imenuju novog selektora.

Dve strane pregovarale su duže od sat i po vremena, a tandem iz FS Italije pokušavao je na sve načine da nagovori Karleta da prihvati posao. Ipak, definitivan dogovor nije postignut, a ključni faktor je, kao što to obično biva, novac. Jer, budžet Azura za selektora i stručni štab je samo 5.000.000 evra godišnje, što je znatno manje od onoga što je Ančeloti imao u Bajernu iz Minhena.

Takođe, Antonio Konte je u prošlom mandatu kao selektor Italije imao najviše od svih selektora ikada, 4.100.000 evra po godini, ali je veći deo novca tada obezbedila Puma, što je faktor koji ovoga puta nije u igri. Prepredeni pregovarač kakav je Kostakurta sada pokušava da nagovori Ančelotija da prihvati posao u kojem bi imao slobodu da sam bira saradnike puput svog sina Davidea koji mu je ranije već asistirao i u Milanu, Realu i Bajernu, kao i jednog od dvojice nekadašanjih pulena iz perioda na San Siru Andreu Pirla i Masima Ambrosinija.

Inače, nekadašnji trener Reala iz Madrida se pored Italije poslednjih dana spominje i kao mogući naslednik Arsena Vengera u Arsenalu, te Antonija Kontea u Čelsiju. Ipak, u Italiji se svi nadaju da bi mogao da prihvati da pomogne nacionalnom timu u nezgodnom trenutku, a svakako da je volje rešenje od Roberta Mančinija koji je bio viđen kao novi selektor.

Foto: Action Images