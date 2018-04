Vladavina APOEL-a primiče se kraju. Tačnije, na samoj je ivici provalije. Poslednje kolo prvenstva Kipra na programu je predstojećeg vikenda, a u njemu o tituli prvaka odlučuju upravo petrostruki vezani šampion i Apolon. Ekipa iz Limasola je na liderskoj poziciji sa dva boda više, ali baš u finalnoj rundi ide na noge APOEL-u. Sve sem poraza gostiju označilo bi prekid dominacije tima iz Nikozije. No, ovaj dvoboj imaće kvalitetnu uvertiru, pošto se oba tima bore za plasman u finale kupa. I tu bolje, daleko bolje stoje Begunci...

Apolon gostuje Pafosu, kojeg je deklasirao u prvoj utakmici (4:0) i danas ide na puko odrađivanje posla. Nema nikakve sumnje da će strateg gostiju Sofronis Avgusti da odmori koliko god može nosioce igre, jer, kao što smo rekli, Begunce za četiri dana očekuje utakmica vredna titule prvaka. Sa druge strane, teško je očekivati da Pafos, koji je jedva izborio opstanak u ligi, nadoknadi četiri gola zaostatka. Radi se o sastavu koji je jedan od najneefikasnijih na nivou čitave lige, pa je prosto nezamislivo očekivati da puleni Stivena Preslija prođu u finale. Međutim, nikako ne otpisujte jedinicu, jer domaćin će svakako želeti da se iskupi za ubedljiv neuspeh u prvom susretu.

U drugom duelu polufinala APOEL na svom terenu dočekuje AEK iz Larnake, koji je u prvom susretu bio bolji (2:0). Dakle, težak zadatak je pred trenerom Brunom Baltazarom. Portugalski strateg tokom marta je preuzeo kormilo posrnulog kiparskog velikana, i to je treći šef struke APOEL-a ove sezone. Holanđanin Mario Ben je započeo, Jorgos Donis nastavio, a Baltazar bi mogao da ostane bez ijednog trofeja što je prosto nezamislivo u poslednjih deceniji. AEK nije nimalo naivan rival, a to je pokazao u prvom duelu kod kuće, ali i u prvom ovosezonskom dvoboju u prvenstvu kada je slavio sa 3:1. Tim iz Nikozije morao bi da na umu ima i nedeljnu bitku za odbranu trona protiv Apolona, pa je gotovo nemoguće da prođe u finale bez velikog napora. U APOEL-u moraju da izvagaju šta im je važnije, jer će teško do oba trofeja.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Sre 17:00 5282 KIP K Apoel Nicosia - AEK Larnaca kmb 1&gg (-) 3,60 Sre 17:00 5281 KIP K Paphos - Apollon Lim. ds 1X 1,96 Ukupna kvota 7,06

KIPAR, KUP - POLUFINALE, REVANŠ MEČEVI

Sreda

17.00: (2,00) APOEL (3,35) AEK Larnaka (3,50) /prvi meč 0:2/

17.00: (4,30) Pafos (3,60) Apolon (1,75) /prvi meč 0:4/

*** kvote su podložne promenama

Foto: Action Images