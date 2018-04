Majstor: Mohamed Salah

Desetak minuta pre odlaska na odmor, u još jednoj nezaboravnoj aprilskoj noći na Enfildu, Mohamed Salah je izveo ono što je toliko puta ove sezone majstorski činio. Prihvatio je loptu na desnom krilu, pogledao gol, nemestio je na levu i poslao tamo gde je malo koji golman ove sezone dosegao. Pravo pod prečku. Ali tako precizno i meko, da je lopta samo malo pomiluje i spusti se niže. Fantazija.

Opet je ON bio čovek koji je otvorio seriju golova Liverpula. Kao protiv Mančester Sitija u četvrtfinalu, ili u većem delu ove sezone, koja definitivno protiče u znaku egipatskog majstora. Svaka čast Mesiju i Ronaldu, ovo jeste njihova dekada i oni su velemajstori fudbala, ali je Salah izgleda definitivno odlučio da ih ovog proleća skine sa tog trona na kome su, ruku na srce, predugo.

Salahovo arapsko proleće, usudićemo se da kažemo, iako je ono u njegovom rodnom Egiptu sinonim patnje, revolucije i građanskih nemira. Ali ne postoji bolji način da se opiše fudbalska revolucija i ovo što iz nedelje u nedelju gledamo na terenima Premijer lige i Lige šampiona. A i kako drugačije okarakterisati podatak da na 14 premijerligaških utakmica u 2018. godini Salah samo četiri puta nije pogodio mrežu rivala (pritom je dva puta bio van tima) ili da je u nokaut fazi Lige šampiona poštedeo samo Porto u revanšu osmine finala, pošto je ušao s klupe.

Fudbalska revolucija koju ovih nedelja i meseci u ovoj igri sprovodi Liverpulov čarobnjak toliko je retka da i oni koji ne vole, ni njega, ni Liverpul, moraju da mu skinu kapu. Ima i onih kojima je dosadio rivalitet Mesija i Ronalda i za koje je upravo je Mohamed Salah nešto novo, retko i senzacionalno u samom fudbalskom vrhu. Čovek koji iz utakmice u utakmicu traži nove visine, koji je gladan golova i asistencija i koji želi da izdigne svoju formu na još veći nivo.

Možda smo ove sezone videli i lepše golove i poteze od onih koje je izveo Egipćanin sinoć na Enfildu, ali ako uzmemo u obzir fazu takmičenja u kojoj je pokazao svoju magiju, onda još ne videsmo bolje i kvalitetnije. Za zvanično najboljeg fudbalera Premijer lige ovo je elitna fudbalska teritorija, i najlepša pozornica koja ga na kraju može odvesti i u Cirih sa sve tamnim odelom na ceremoniju dodele Zlatne lopte.

Znamo, odmah ćete reći da je za tu famoznu Zlatnu loptu potrebna titula na Svetskom prvenstvu i da Egipat nema nikakve šanse, ali setite se 2010. godine kada je Španija u Južnoj Africi postala vladar sveta, a Leo Mesi najbolji fudbaler. Argument koji treba da motiviše Salaha, jer do sada je u godinama bez Mundijala upravo Liga šampiona bila presudan faktor u odlučivanju kome ide nagrada.

To bi bio i vrhunac fantastične sezone u kojoj ga mnogi već sada vide kao najboljeg fudbalera sveta u ovom trenutku.

"Bez trunke sumnje, on je najbolji fudbaler na planeti u ovom trenutku", rekao je Stiven Džerard.

Hejteri će odmah reći kako to priča bivši kapiten Liverpula i kako se to ne računa, ali evo uzmimo u obzir mišljenje još jednog bivšeg asa, Davida Žinole, koji je takođe očaran Egipćaninom iako nema nikakvih dodirnih tačaka sa Enfildom.

"Salah uspeva u svemu što naumi na terenu. Moramo ga porediti s najvećim fudbalerima sveta jer ovo što radi je neverovatno i zapanjujuće. Leva noga, desna noga, pametan je, idealno programiran. Prošle godine sam uručio Zlatnu loptu Ronaldu, voleo bih da isto to učinim i Salahu", tvrdi Žinola.

Na kraju krajeva i 64% čitalaca na sajtu Marke smatra da Salah može da izađe na crtu Mesiju i Ronaldu i upiše svoje ime zlatnim slovima u istoriju fudbala. Bilo bi lepo da tako zaista bude, ali i ako se ne desi to neće biti kraj sveta. Ni veliki Andres Inijesta nije nikada dobio Zlatnu loptu u velikoj karijeri što mu i danas mnogi spočitavaju kao "demokratsku anomaliju".

Ako ništa drugo, ostaće mu sećanje na jedno lepo proleće u kojem mu se svet poklonio i koje će možda ukrasiti i gospodinom Ušatim u Kijevu krajem maja.

