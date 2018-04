Ne bi bilo prvi put da CSKA prođe dalje posle neuspeha u prvom meču, ali čini se da to sada neće biti slučaj. Arsenal će, kako stvari stoje, nastaviti put ka osvajanju trofeja u Ligi Evrope i vizi za Ligu šampiona, pošto je na Emirejtsu zgromio Moskovljane sa 4:1 i nije realno očekivati da će prosuti stečenu prednost na VEB Areni.

Arsen Venger odmarao je za vikend glavne igrače u Premijer ligi, ali su Tobdžije i u kombinovanom sastavu uzele meru Sautemptonu. To znači da je iskusni strateg ozbiljno shvatio revanš protiv CSKA, i da ništa ne želi da prepusti slučaju. Tobdžije još samo jedan put vodi do Lige šampiona naredne sezone, to je upravo trofej Lige Evrope, i zato Venger nema kud kud nego da ruskoj Armiji suprotstavi ono najbolje na šta može da računa. U takvoj raspodeli snaga Moskovljanima se crno piše. Arsenal je u seriji od šest pobeda, računajući sva takmičenja, a zanimljivo je da je na pet prethodnih utakmica igrao na svom terenu i da je postizao tri ili više golova.

CSKA - ARSENAL 21.05

Stadion: VEB arena

Sudija: Feliks Cvajer (Nemačka)

CSKA (3-5-2): Akinfejev – V. Berezucki, Ignačevič, A. Berezucki – Nababkin, Džagojev, Natho, Golovin, Kučaev – Vernblum, Musa;

Arsenal (4-2-3-1): Čeh – Beljerin, Mustafi, Koščijelni, Monreal – Ramzi, Džaka – Velbek, Vilšir, Ozil – Lakazet.

Taj podatak o efikasnosti Tobdžija predstavljaće veliki izazov za vrlo staru odbranu CSKA, koja je u prvom susretu pokazala da je vreme za penziju. Armejci su prvenstveni meč i gradski derbi sa Dinamom igrali u ponedeljak, zbog čega su imali dan manje da odmaraju u odnosu na rivala, ali teško da će potencijalni umor da bude kamen spoticanja protiv objektivno kvalitetnijeg rivala. Zato prednost dajemo gostima, ali očekujemo golove na obe strane.

LIGA EVROPE - ČETVRTFINALE

Četvrtak

21.05: (2,25) Marselj (3,40) RB Lajpcig (3,20) /prvi meč 0:1/

21.05: (3,05) CSKA Moskva (3,45) Arsenal (2,30) /prvi meč 1:4/

21.05: (2,25) RB Salcburg (3,45) Lacio (3,15) /prvi meč 2:4/

21.05: (4,20) Sporting (3,45) Atletiko Madrid (1,90) /prvi meč 0:2/

