Tamo gde je Crvena zvezda uspela da izvuče bod (0:0) i dostojanstveno se predstavi londonskoj publici, moskovski CSKA ostavio je kosti već u prvom četvrtfinalnom meču Lige Evrope! Okršaj dva rivala crveno-belih dokazao je ozbiljnu razliku u klasi dva tima i jasno pokazao zbog čega većina stručnjaka i fudbalskih analitičara uz Simeoneovu, baš Vengerovu četu smatra najvećim favoritom za osvajanje ovog takmičenja. Arsenal - CSKA 4:1!

Tobdžije još samo jedan putić vodi do Lige šampiona naredne sezone, to je trofej Lige Evrope, i zato Arsen Venger nije imao kud nego da ruskoj Armiji suprotstavi ono najbolje na šta je mogao da računa. U takvoj raspodeli snaga Moskovljani nisu mogli mnogo. Svaka čast sjajnom Golovinu za evrogol iz slobodnog udarca za 1:1 u 15. minutu, ali to je bilo manje-više sve od gostiju. Još jedna šansa Muse odmah posle toga i - zavrnuta slavina.

Sve ostalo bilo je u znaku Arsenala i dvostrukih strelaca Arona Ramzija i Aleksandra Lakazeta. Posebno lep bio je Ramzijev drugi pogodak u 28. minutu za 3:1. Ozil je centrirao, a Velšanin u skoku, petom prebacio Akinfejeva...

Šta je posebno zanimljivo još za ovaj meč? Odbrana CSKA. Gotovo u potpunosti ista kao prilikom prethodnog okršaja ovih rivala 2006. godine?! Dakle pre 12 godina?!? Tada je u Londonu bilo 0:0, u Moskvi 1:0 za Armiju, a zadnju liniju, kao i večeras, činili su: golman Akinfejev i defanzivci Aleksej Berezucki, Vasilij Berezucki, odnosno Sergej Ignaševič. Njih četvrorica zajedno danas imaju skoro 150 godina! Priroda je, izgleda, učinila svoje. Dok su bili u punoj snazi Venger im nije dao gol u 180 minuta. Ovaj večerašnji rezultat govori da je vreme za penziju...

Svih pet golova u Londonu viđeno je u prvih 45 minuta. Precizno, Tobdžije su svoju municiju ispucale za nešto više od 25. U nastavku domaćin je malo povukao ručnu, gosti se koncentrisali da po svaku cenu izbegnu blamažu pa mu "nula" dođe kao logičan sled stvari. A kako se CSKA "branio" ponajbolje svedoči podatak da je Igor Akinfejev zaradio žuti karton zbog odugovlačenja u 75. minutu utakmice?!

Po onome što smo videli večeras Moskovljani nemaju čemu da se nadaju u revanšu, iako im ovaj rezultat koliko toliko drži glavu iznda vode. Kao što smo već konstatovali, razlika je u klasi...

ARSENAL - CSKA 4:1 (4:1)

/Ramzi 9, 28, Lakazet 23pen, 35 - Golovin 15/

Arsenal: Čeh - Beljerin, Mustafi, Koščelni, Monreal - Ramzi, Džaka - Ozil, Vilšir, Mhitarjan - Lakazet.

CSKA Moskva: Akinfejev - V. Berezucki, Ignaševič, A. Berezucki - Kičaev, Natho, Golovin, Šenjikov - Džagoev, Musa - Vernblom.

A RB Lajpcig i dalje sanja! I to najlepše snove. U debitantskoj sezoni u Evropi, klub osnovan pre samo osam godina, na dobrom je putu da se nađe u polufinalu Lige Evrope. U prvom meču protiv Marselja, nemački tim slavio je pred svojom publikom sa 1:0 i s ozbiljnim samopouzdanjem i šansama putuje na revanš na Velodrom.

Olimpik je bio desetkovan večeras i to je ekipa Ralfa Hasenhutla maksimalno iskoristila. U zadnjoj liniji gostiju nije bilo niti jednog pravog štopera, silom prilika tamo su igrali bekovi i vezista Luiz Gustavo, a u navali nije bilo ni najboljeg strelca ekipe - Florana Tovana, te prvog golmana Mandande. I u takvoj kadrovskoj situaciji četa Rusija Garsije dobro se držala, čak imala nekoliko vrlo izglednih prilika, pa i jednu prečku u finišu prvog dela...

I upravo je sama završnica tih prvih 45 minuta došla glave desetkovanom Marselju. Opasna kontra koju je povukao Emil Forsberg, pas u prostor za Tima Vernera i tu spasa nema. Brzonogi napadač i novi prvi špic nemačke reprezentacije maestralno se oslobodio čuvara na boku, opalio iz sve snage i uz obilatu pomoć golmana Pelea doveo svoj tim u vođstvo.

U nastavku se jedno vreme igralo bez garda. Ređali se napadi na obe strane, ali rezultat se više nije menjao, na mnogo veće zadovoljstvo Nemaca.

Olimpik još nije rekao svoju poslednju reč. RB Lajpcig će se na pravom evropskom ispitu tek naći kroz sedam dana...

RB LAJPCIG - MARSELJ 1:0 (1:0)

/Verner 45+1/

RB Lajpcig: Gulači - Lajmer, Konate, Upamekano, Klosterman - Forsberg, Keita, Deme, Bruma - Ogustan, Verner.

Olimpik Marselj: Pele - Sakai, Luiz Gustavo, Kamara - Sar, Zambo Angisa, Sanson, Amavi - Paje, Okampos - Mitroglu.

LIGA EVROPE - ČETVRTFINALE

/prve utakmice/

Lacio - Salcburg 4:2 (1:1)

/Lulić 8, Parolo 49, Felipe Anderson 74, Imobile 76 - Beriša 39pen, Minamino 71/

Atletiko Madrid - Sporting Lisabon 2:0 (2:0)

/Koke 1, Grizman 40/

Foto: Action Images