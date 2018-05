Skaj sport piše da Arsenal želi Masimilijana Alegrija ili Luisa Enrikea da bude naslednik Arsenu Vengeru. Odranije se zna da za njih dvojicu, kao za još neka imena postoji interesovanje, ali je sada to konkretizovano.

Novost je da se obojica nećkaju da dođu na Emirejts zbog strukture i upravljanja klubom.

Navijači su se već pozdravili sa Arsenom Vengerom i potraga za njegovim naslednikom je uveliko u toku.

Novi trener će morati blisko da sarađuje sa Raunlom Sanlehijem i Svenom Mislintatom. Tako da potencijalni treneri imaju to u vidu.

Alegri ima još dve godine ugovora sa Juventusom, a uprava kluba želi da on bude trener Stare dame i u sledećoj sezoni. U poslednje tri je vodio Juventus do titule, a kako Skaj piše on se sprema da sledeće godine napadne i četvrtu vezanu titulu.

On se sada uprkos tome navodi kao favorit da nasledi Vengera, a Željko Buvač i Karlo Ančeloti se još pominju kao moguće akvizicije. Naravno, tu je i Mikel Arteta, kao i Luis Enrike.

I dalje se ništa ne zna. Sve je u magli.

Ko će naslediti Vengera?

To je pitanje od milion dolara. Skaj je probao da da odgovor.

Foto: MN Press