Arsene, bićeš otpušten ujutru (VIDEO)

"Arsene, bićeš otpušten ujutru, Arsene..."

Možda nikada neće biti otpušten, možda će uprava Arsenala imati živce da sačeka do kraja sezone, a ko zna - možda će Arsen Venger zaista biti otpušten ujutru... Za navijače Brajtona pesmica s početka teksta došla je kao šlag na torti, a razmontiranom Arsenalu najljući otrov na otvorenoj rani. Stadion Ameks je video je jednu od najvećih pobeda Brajtona u njegovoj istoriji, dok je Arsenal nastavio slobodan pad koji bi mogao da se završi pogubno - 2:1 (2:1).

Kada smo pre nekoliko dana gledali kako Mančester Siti uništava Arsenal - konstatovali smo da je Profesora odavno pregazilo vreme i da su njegovi dani prošli, a utakmica sa Brajtonom ogolila je veliku istinu - Arsenalova odbrana nije dostojna ni prosečno premijerligaškog kluba. Jer, kada te ekipa sa drugom najslabijom ofanzivom ovako prevesla i razbije, onda ovakva konstatacija pije vodu. Svaka čast za sve reprezentativce, imena na terenu, strašan napad kojim raspolažu Tobdžije... Ali, odbrana je blago rečeno - užas.

U prilog tome najbolje govori i to da je Brajton do gola stigao iz PRVE šanse na utakmici. Bilo je to posle kornera s desne strane, kada je Šejn Dafi uspeo da nadskoči kompletnu odbranu Arsenala i prevari Petra Čeha, što je Luis Dank iskoristio najbolje kako bi, baš u skladu sa prezimenom (zakucati prim. aut.) loptu zakucao u nebranjeni deo mreže. Zato i ne treba da čude reči legendarnog engleskog štopera Rija Ferdinanda, koji je još tokom utakmice izjavio da je ovo najgori Arsenal koji je u životu gledao...

Svašta je Arsenal preživeo ove sezone, ali i prethodnih godina, ali ovakav pad kakav Tobdžije beleže dugo nije viđen u Ligama petice. Praktično još od sunovrata Valensije, koja se posle dugo vremena oporavio i vratio na veliku scenu, baš kako i zaslužuje. Četvrtim porazom u minulih pet kola Arsenal je širom otvorio vrata Barnliju, Lesteru, pa možda čak i Brajtonu i Votfordu da do kraja sezone napadnu to šesto mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. A, ukoliko se nešto drastično ne promeni u Arsenalovoj odbrani, takav rasplet mogao bi da postane realnost.

A, koliko su zapravo pokidane sve niti Arsenalovog defanzivnog bedema pokazala je i situacija iz 26. minuta, kada je Glen Mari ostao praktično sam kao duh, iako su ispred i iza njega bili Mustafi i Košćelni, u situaciji gde je Čeh bio potpuno nemoćan.

Vratio je Arsenal tračak nade u ovaj meč u finišu prvog dela, učinio da Pjer Emerik Obamejan stigne do novog premijerligaškog gola i tako proba da unese nemir u protivničke redove. Pomalo neverovatno, ali Brajton je izgledao kao tim koji godinama igra najveće utakmice, koji je vodio ljute borbe s najboljim klubovima Evrope, a ne Arsenal... Tako je novajlija u elitnom rangu engleskog fudbala do kraja utakmice sigurno odolevao, dok su se Arsenalovi napadi smenjivali bez većeg uspeha. Brajton čak nije pokolebala ni povreda Ezekijela Skelota, koji je zbog snažnog udarca Seada Kolašinca pravo u bradu morao da izađe van terena, nije izgubio nit čak ni kada je Arsenal krenuo da steže obruč oko šesnaesterca Metjua Rajana.

Zato je i uzeo najslađa tri boda...

PREMIJER LIGA - 29. kolo

Subota:

Barnli - Everton 2:1 (0:1)

/Barns 56, Vud 80 - Tosun 20/

Lester - Bornmut 1:1 (0:1)

/Marez 90+7 - King 35/

Sautempton - Stouk 0:0

Svonsi - Vest Hem 4:1 (2:0)

/Ki 8, Van der Horn 32, King 48, Aju 63pen - Antonio 79/

Totenhem - Hadersfild 2:0 (1:0)

/Son 27, 54/

Votford - VBA 1:0 (0:0)

/Dini 77/

Liverpul - Njukasl 2:0 (1:0)

/Salah 40, Mane 55/

Nedelja:

Brajton - Arsenal 2:1 (2:1)

/Dank 7, Mari 26 - Obamejan 43/

17.00: (1,60) Mančester Siti (4,00) Čelsi (5,70)

Ponedeljak:

21.00: (6,50) Kristal Palas (3,90) Mančester Junajted (1,55)

Foto: Action Images