Činilo se da će Hadersfildu biti neophodan makar nerešen rezultat protiv Arsenala da bi izborio opstanak, ali Terijeri su remijem sa Čelsijem već osigurali mesto u eliti, što je svakako veliki uspeh za Davida Vagnera i veliku većinu njegovih fudbalera. Nadu u hepiend pre svega im je ulio pre svega remi bez golova na gostovanju novom prvaku, nezainteresovanom Mančester Sitiju do kojeg su došli fanatičnom upornošću i bespoštednom borbom na svakom centimetru terena.

Vagner je poručio da je srećan što može da ugosti Profesora bez rezultatskog imperativa.

"Drago mi je što ćemo ga baš mi ugostiti u njegovoj poslednjoj utakmici u Premijer ligi. Pružićemo mu svu pažnju koja zaslužuje. Laknulo nam je nakon remija sa Čelsijem. Svi u klubu ga mnogo poštuju zbog onoga što je uradio, a spremili smo mu i poklon", rekao je nemački stručnjak.

Arsenal će i naredne sezone nastupati u Ligi Evrope, u čijem ga je polufinalu nedavno eliminisao Atletiko iz Madrida, što je dvostruko razočaranje kako za ekipu iz britanske prestonice, tako i za armiju njenih navijača i, što uopšte nije zanemarivo, finansijere. Ali gosti imaju dva ogromna motiva: prvi je dokazivanje pred svetom i samim sobom, drugi je želja da se pobedi u čast legendarnog menadžera Arsena Vengera, kojem će ovo biti poslednja utakmica na klupi crveno-belih.

Venger je pun reči hvale za svoje pulene uprkos porazu na gostovanju Lesteru u sredu.

"Momci su bili sjajni. Verujem u ovaj tim i verujem da će tek sledeće sezone pokazati pravo lice. Naravno da sam tužan što odlazim, ali sama činjenica da sam sedeo na klupi 22 godine tera me da kažem 'Hvala vam, bila je to velika privilegija'. Tako gledam na to", rekao je Venger.

Izvesno je da će Tobdžije diktirati tempo, dok će Vagnerovi izabranici da parkirati autobus ispred svog šesnaesterca i potražiti šansu iz kontranapada jer niti imaju kvalitet za nadigravanje, niti im pada na pamet da bespotrebno srljaju. No, sumnjamo da će uspeti još jednom da se provuku, dvojka je realna, kao i kombinacija 2&2-4.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 16:00 2032 ENG 1 Huddersfield - Arsenal ki 2 1,60 Ukupna kvota 1,60

PREMIJER LIGA - 38. KOLO:

Nedelja

16.00: (2,25) Barnli (3,35) Bornmut (3,20)

16.00: (1,85) Kristal Palas (3,60) VBA (4,30)

16.00: (5,60) Hadersfild (4,00) Arsenal (1,60)

16.00: (1,18) Liverpul (7,75) Brajton (13,0)

16.00: (1,45) Mančester Junajted (4,40) Votford (7,25)

16.00: (5,50) Njukasl (3,80) Čelsi (1,65)

16.00: (7,00) Sautempton (4,50) Mančester Siti (1,45)

16.00: (1,90) Svonsi (3,50) Stouk (4,10)

16.00: (1,33) Totenhem (5,50) Lester (8,50)

16.00: (2,35) Vest Hem (3,35) Everton (3,05)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images