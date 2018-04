Ni jedni ni drugi ne mogu preterano da poprave plasman u prvenstvu, ali je derbi uvek derbi, pa ni ovoga puta neće biti opuštanja, niti popuštanja za protivnika, a posebnu draž daće činjenica da se odlazeći menadžer Arsenala Arsen Venger oprašta od Old Traforda, stadiona gde je vodio mnoge epske bitke, pre svih sa ser Aleksom Fergusonom.

Junajted je manje opterećen, s obzirom na to da su Tobdžije u četvrtak igrale prvi meč polufinala Lige Evrope s Atletiko Madridom, a već narednog je revanš. Crveni đavoli su rasterećeni međunarodnih obaveza i žele da ostave dobar utisak u finšu sezone.

Junajted je u prvom meču u sezoni bio prilično siguran na Emirejtsu (3:1), gde je lagano načeo protivnika i kasnije stigao do zasluženih bodova, pa nema sumnje da će i sada želeti da pokaže da je kvalitetniji tim, kao i zbog čega se nalazi na drugom mestu Premijer lige. Ekipa Žozea Murinja je u dobroj formi, što je pokazala i eliminacijom Totenhema u polufinalu FA kupa, pa će na kraju sezone ipak biti u situaciji da se bori za trofej u najstarijem fudbalskom takmičenju. Posebni je, ma koliko prgav i čudan bio, pokazao da je i on čovek od krvi i mesa. Uoči dvoboja sa Vengerom imao je emotivno izlaganje....

„Pitate me da li žalim za onim što se desilo u prošlosti, a ja vam kažem da je sve to bila mala negativna epizoda. Pomalo mi je i žao zbog iste. Verujem da je i Vengeru. Nadam se da će ga navijači Junajteda toplo pozdraviti, da će Venger osetiti kakvo poštovanje prema njemu gaji ovaj klub. Naši najveći protivnici su, zapravo, naši najveći prijatelji, jer su nas upravo oni gurali do krajnjih granica izdržljivosti. Taj rivalitet ser Aleksa Fergusona i gospodina Vengera i Arsenala učinio je Junajted još boljim. Sećam se nezaboravnih utakmica na Hajberiju. Dobri susreti, velika borba. Hvala mu na tome. "

Opet se Murinjo vratio na "peckanja" sa Profesorom.

„Lepše bi bilo da nema nekih sitnica iz prošlosti. Nekih gestova, nekih reči. Bez njih se osećam bolje. Podsetiću samo da je Arsenal bio prvak države 2004. sa „Nepobedivima“ kad sam došao u Englesku. Na toj osnovi izgradili smo rivalstvo. Hvala mu na tome", džentlmenski je poručio Portugalac.

Tobdžije su finiš sezone podredile Ligi Evrope - ali ni tu ne blistaju pošto su na svom terenu remizirali sa Atletikom uz igrača više - u prvenstvu su svi vozovi odavno otišli, pa je domaćin objektivno favorit u ovoj utakmici. Ipak, Arsenal ima ozbiljan napadački potencijal, pa se može očekivati efikasna utakmica, iako Crveni đavoli kod kuće generalno ne igraju mečeve sa velikim brojem golova.

"Hoćemo pobedu. Bićemo isključivo koncentrisani na trijumf. Imali smo sjajne dvoboje protekle 22 godine, čeka nas još jedan uz pomoć kojeg želimo da se oporavimo od utakmica sa Atletikom. Želimo da odigramo dobar meč pre puta u Madrid", izjavio je Venger.

PREMIJER LIGA - 36. KOLO:

Liverpul - Stouk 0:0

Barnli - Brajton 0:0

Kristal Palas - Lester 5:0 (2:0)

/Zaha 17, Mekartur 38, Loftus-Čik 81, Van Anholt 84, Benteke 90/

Hadersfild - Everton 0:2 (0:1)

/Tosun 39, Gej 77/

Njukasl - VBA 0:1 (0:1)

/Filips 29/

Sautempton - Bornmut 2:1 (1:1)

/Tadić 25, 54 - King 45+1/

Svonsi - Čelsi 0:1 (0:1)

/Fabregas 4/

Nedelja

15.15: (8,50) Vest Hem (5,40) Mančester Siti (1,33)

17.30: (1,45) Mančester Junajted (4,50) Arsenal (7,00)

Ponedeljak

21.00: (1,18) Totenhem (7,75) Votford (13,0)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images