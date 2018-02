Atina u transu: AEK opet precrtao Olimpijakos! (VIDEO)

U nedelju u prvenstvu, danas u Kupu. Atina je u transu, AEK je drugi put u tri dana nadigrao Olimpijakos! Ovog puta u revanš meču četvrtfinala Kupa Grčke, a rezultat je bio identičan kao i pre tri dana - 2:1 (0:0). Ako ne računamo prvi meč u Kupu, AEK je ove sezone tri puta nadigrao gradskog rivala.

Nešto je trulo u Pireju i tu sada više nema nikakve dileme! Crveno-beli polako gube šampionsku trku, a eliminacijom u ranoj fazi takmičenja Olimpijakos je doveden u situaciju da ostanu bez trofeja posle 2004. godine!

Uprkos tome što su oba tima igrala s promešanim sastavima u odnosu na nedeljni susret, AEK je ponovo bio bolji, agresivniji i konkretniji takmac na terenu. Opet, u domu AEK-a viđena je daleko manja tenzija nego što je to bio slučaj prethodne sedmice. Da li zbog umora ili taktike, nijedan tim nije bio raspoložen za snažne, fizičke duele i visok ritam igre. To je pomalo „umrtvilo“ igru u prvom delu, ali je drugo poluvreme donelo mnogo više uzbuđenja.

Već u 57. minutu AEK je probio led i našao put do mreže. Livavija je posle dobre kombinacije našao slobodnog Hristodulopulosa, koji mu se otvorio na levoj strani. On je zavrnuo do Bakasetasa, on skroz levo do Bakakisa, koji je zatim uputio dobar centaršut u kazneni prostor. A tamo se našao Hristodulopulos, kome nije bilo teško da u maniru najvećih strelaca dovede AEK u vođstvo.

Samo nekoliko trenutaka kasnije u igru je umesto Marka Livaje ušao Serhio Arauho i ispostavilo se da je to bio najbolji potez domaćeg tima. Odlični Argentinac se u 73. minutu našao u odličnoj prilici koju je uspeo da iskoristi, za razliku od njegovih saigrača u dva navrata ranije. I to na kakav način - neodbranjivim hicem s velike udaljenosti!

Olimpijakosu je malu nadu vratio Panajotis Tahcidis dobrim udarcem glavom u 83. minutu, ali do kraja utakmice AEK je učinio dovoljno da ne bude prevelike neizvesnosti. Olimpijakosov napad je u poslednjih 15 minuta pojačao i Uroš Đurđević, ali crveno-beli nisu uspeli da iskoriste svoje šanse.

Upravo se Đurđević našao u najboljoj šansi u samom finišu, ali je njegov udarac glavom bio slab.

GRČKA, KUP - ČETVRTFINALE

Sreda

Larisa - Janjina 3:2 (1:1) - posle produžetaka; rezultat prvog meča 0:0

/Krizman 11, Masuras 99, Andoni 108 penal - Konde 22, 82/

AEK - Olimpijakos 2:1 (0:0) - rezultat prvog meča 0:0

/Hristodulopulos 57 Arauho 73 - Tahcidis 83/

20.45: (2,95) Lamija (2,70) Panionios (2,70)

Četvrtak

18.30: (2,90) Atromitos (2,85) PAOK (2,60)

*** kvote su podložne promenama