Atletiko brije Berbere

Poslednji meč kola u Primeri donosi nam sudar Sevilje i Atletiko Madrida. Po pravilu to su interesantni okršaji s mnogo zbivanja, pa se svakako nećete prevariti ukoliko odlučite nedeljno veče da provedete uz TV i tiket u MOZZART kladionici.

Atletiko u ovu utakmicu ulazi kao favorit. Tim Čola Simeonea nalazi se na drugoj poziciji na tabeli sa 55 osvojenih bodova, dok je Sevilja na petoj poziciji sa 39 bodova na kontu.

Oba tima ovu utakmicu čekaju u dobrom raspoloženju. Jorgandžije u boljem, zato što imaju seriju od pet vezanih pobeda. Seviljin niz je kraći – tri pobede (bez Lige šampiona).

Sevilja je dobila poslednja dva obračuna protiv Atletika i to uz GG3+ tako da imajte to na umu. Ali možda je još važnije to što je Atletiko na poslednjih pet utakmica primio samo jedan gol! Samo jedan. Toliko o snazi Atletikove odbrane koja bi možda mogla da navede kladioce da pokušaju sa opcijom NG.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 20:45 4018 ŠPA 1 Sevilla - Atl.Madrid ki 2 2,30 Ukupna kvota 2,30

Generalno u sudarima ova dva tima bolje prolazi tim koji igra kod kuće. Tako je bilo na četiri od poslednjih pet okršaja.

Ukupan utisak je da je Atletiko bolji od Monteline Sevilje i da bi trebalo probati sa dvojkom. Eventualno sa NG ili golovima 0-2 ili 2-3.

Možda čak i sa tačnim rezultatom 0:1 ili 0:2 jer su to omiljeni rezultati Atletika kada pobeđuje.

PRIMERA - 25. kolo:

Petak:

La Korunja - Espanjol 0:0

Subota:

Selta - Eibar 2:0 (0:0)

/Aspas 56, Gomez 78/

Real Madrid - Alaves 4:0 (1:0)

/Ronaldo 44, 61, Bejl 46, Benzema 89. penal/

Leganes - Las Palmas 0:0

Barselona - Đirona 6:1 (4:1)

/Suarez 5, 44, 76, Mesi 30, 36, Kutinjo 66 - Portu 3/

Nedelja

12.00: (1,85) Viljareal (3,45) Hetafe (4,50)

16.15: (1,70) Bilbao (3,50) Malaga (5,60)

18.30: (1,62) Valensija (4,00) Sosijedad (5,40)

20.45: (3,25) Sevilja (3,20) Atletiko Madrid (2,30)

Ponedeljak

21.00: (2,50) Levante (3,35) Betis (2,80)

*** kvote su podložne promenama

