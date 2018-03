Tenzije između Pari Sen Žermena i Nejmara su sve veće, a L´ekip svojom današnjom naslovnom stranom sa porukom "Au revoir Paris" nagoveštava mogući kraj saradnje između PSŽ-a i najplaćenijeg fudbalera u istoriji.

Nekako, kao da je bila potrebna ta famozna povreda pa da sav prljav veš izađe na videlo. Prvo su krenule neusaglašene poruke oko toga koliko će Nejmar pauzirati i da li će morati na operaciju. Na kraju smo došli do toga da će pauzirati između dva i po i tri meseca, prema rečima lekara Rodriga Lesmara. A to se Upravi kluba nikako ne dopada.

Praktično ga nećemo gledati do kraja sezone. A to nije nešto što će uticati pozitivno na odnos kluba i igrača.

Jasno je da je Brazilcu prioritet Svetsko prvenstvo, a posle oporavka od operacije Nejmar će se oporaviti baš na vreme da bude spreman za Rusiju (gde će njegov Brazil uostalom igrati i protiv Srbije).

Naravno, Nejmar neće moći da igra ni u revanšu protiv Real Madrida u okviru osmine finala Lige šampiona, što je dovelo ljude iz PSŽ-a da "pošize". Iako su u javnosti svi na čelu sa Naserom Al Kelaifijem smireni i odmereni, Lekip piše da su tenzije jasno uočljive. Uostalom, neće na takvom jednom mediju slučajno izaći naslovnica "Doviđenja Pariz". Poruka je jasna.

Ističe se i da su ljudi iz Nejmarovog okruženja, posebno njegov otac, imali razmirice sa ljudima iz kluba u vezi sa tim da li da se Nejmar operiše ili ne. O tome piše i današnji Le Parisien.

Striktno sportski, naravno da bi odsustvo takvog fudbalera bilo teško za nadoknaditi za bilo koji klub, a PSŽ će moći da računa na Di Mariju, Drakslera, Pastorea... Protiv Marselja nije loše delovalo, ali će u Ligi šampiona Svecima biti skoro nemoguće da nadomeste dva gola zaostatka u odnosu na Real Madrid.

Pari Sen Žermen u utorak igra revanš osmine finala sa Realom u na Parku Prinčeva, gde će pokušati da nadoknadi zaostatak iz prvog meča (1:3). Kada je u pitanju borba za šampionsku titulu, tu je Svecima već otvoren put ka trofeju.

Vratimo se za kraj na Nejmara.

On ima ugovor sa PSŽ-om do 2022. godine. Tokom zimskog prelaznog roka njegovo ime se najčešće pominjalo u vezi sa Real Madridom, iako je bio fudbaler Barselone. Pominje se da Real sprema totalnu rekonstrukciju na leto i da je velika želja Florentina Pereza dovođenje upravo Nejmara. Da mu je to najveći san.

Pisalo se po madridskim medijima, i to ovim najeminentnijim, da Real čak razmišlja da pored oko 300.000.000 evra koji već sada leže na računu Kraljevskog kluba nakaleme i novac od prodaje Kristijana Ronalda koji bi možda mogao da se vrati u Mančester Junajted. A da njegovo mesto u Realu popuni Nejmar i da pored Brazilca stignu još neka velika pojačanja.

Kakva bi to samo fudbalska vrteška bila, nastali bi pravi tektnonski poremećaju! A ovaj "Au revoir, Paris" može da bude samo početna grudva snega koja kreće da se kotrlja niz brdo.

Foto: Action images