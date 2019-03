Belgijanci su opravdali ulogu favorita u duelu sa Rusijom (3:1). Pobedili su lako, ali je Đavolima posao otežao golman Tibo Kurtoa.

Golman Real Madrida se zaneo u prvom poluvremenu, pokušao da dribla, ali je na kraju poklonio Rusima izjednačujući pogodak. Iako je mogao da nanese veliku štetu reprezentaciji, golman Real Madrida je pošteđen kritika.

Na njegov račun se našalio i Eden Azar.

„Tibo je gledao mnogo video priloga sa mojim potezima. Pokušao je da me kopira. Problem je u činjenici da je on mnogo viši od mene, pa mu nije bilo lako da to uradi“, poručio je superstar Čelsija.