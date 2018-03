Po italijanskom receptu, na nemački način, do nove "trojke"! Šalke je slavio u Volfzburgu sa 1:0, zadržao drugo mesto na tabeli i odložio Bajernovu proslave titule koja je mogla da se dogodi sutra, da su Bavarci uz remi tima iz Gelzenkirhena dobili u Lajpcigu. U tom slučaju petostruki uzastopni šampion otišao bi na plus 22, a do kraja šampionata ostalo je svega sedam kola, iliti 21 bod u igri.

Ekipa Domenika Tedeska pružila je jednu od lošijih partija u poslednje vreme, a sreća ju je baš pogledala kada je u 86. minutu posle ubacivanja sa strane Brila Emboloa štoper domaćih Robin Nohe skrenuo loptu u sopstvenu mrežu. Ništa manje gosti nisu bili miljenici fortune deset minuta ranije. Tada je Bazur pao posle jednog duela sa našim Matijom Nastasićem, a arbitar pokazao na belu tačku.

Odgovornost je preuzeo defanzivac Verheg i - promašio. Tačnije udarac sa bele tačke odbranio mu je sjajni Ralf Ferman kome je to bio deveti odbranjeni penal u karijeri. Niko od aktuelnih golmana u Bundesligi nije skinuo više jedanaesteraca od golmana Šalkea. Bernd Leno iz Leverkuzena je na istoj koti...

Ovaj poraz Volfzburga ide na ruku ostalim davljenicima, poput Hamburgera i Majnca, jer Vukovi nisu uspeli da im pobegnu. Precizno, HSV je i dalje na minus sedam, što nije nenadoknadivo u poslednjih sedam rundi. S druge strane, Šalkeu je ovo peti vezani trijumf i četvrta pobeda u nizu bez primljenog gola.

Tedesko i njegova četa sigurno hitaju ka velikom povratku u Ligu šampiona.

NEMAČKA 1 - 27. KOLO:

Petak

Frajburg - Štutgart 1:2 (0:1)

/Petersen 53 - Gomez 4, 75/

Subota

Menhengladbah - Hofenhajm 3:3 (1:1)

/Drmić 34, Štindl 72, Ginter 90 - Hibner 13, Kramarić 58pen, Griliš 73/

Ajntraht - Majnc 3:0 (3:0)

/Boateng 6, Jović 23, Rebić 41/

Augzburg - Verder 1:3 (0:2)

/Kedira 63 - Belfodil 5, 41, Kruze 82/

Hamburger - Herta 1:2 (1:0)

/Daglas Santos 26 - Lazaro 56, Kalu 63/

Volfzburg - Šalke 0:1 (0:0)

/Nohe 86ag/

Nedelja

13.30: (1,45) Dortmund (4,50) Hanover (7,00)

15.30: (4,30) Keln (3,60) Leverkuzen (1,85)

18.00: (5,60) Lajpcig (4,00) Bajern (1,60)

* Kvote su podložne promenama