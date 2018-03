Navikli smo od Bajerna i Borusije Dortmund da su na rivali na fudbalskoj pijaci i da se otimaju za igrače, ali sada bi vrlo lako mogli da imamo situaciju u kojoj će se dva najjača nemačka kluba boriti za istog trenera. Iz trećeg najjačeg nemačkog kluba!

Bild večeras ekskluzivno javlja da i Bajern i Borusija Dortmund pokušavaju da osiguraju usluge Lajpcigovog trenera Ralfa Hasenhutla koji radi sjajan posao u najmlađem bundesligaškom klubu. Vreme im polako curi, a još nisu našli trenere za sledeću sezonu i dugoročna rešenja, a sudbina ih je uperila ka istom rešenju.

Hasenhutl je bio relativno nepoznat trener dok pre dve godine nije uveo Ingolštat u Bundesligu. Što mu je bila najbolja preporuka da dobije kormilo RB Lajpciga u ambicioznom projketu po ulasku kluba u Bundesligu. Za dve godine u Istočnoj Nemačkoj, austrijski stručnjak je odradio sjajan posao. Odmah je uveo Lajpcig u Ligu šampiona, promovisao neke sjajne mlade fudbalere, ove sezone u Ligi Evrope eliminisao timove poput Napolija i Zenita, ekipa mu igra odličan fudbal, a ima dobre šanse da opet plasira ekipu u Ligu šampiona.

Odlično poznaje prilike u nemačkom fudbalu gde je išao stepenik po stepenik u desetogodišnjoj trenerskoj karijeri, a zanimljivo je da je igračku karijeru završio u rezerevnom timu Bajerna. Dugo je živeo u Bavarskoj, vrlo dobro zna šta bi ga čekalo u Bajernu i zna kako funkcioniše klub. Ali isto tako je i u prijateljskim odnosima sa Borusijinim čelnikom Hans-Joakimom Vackeom. Poznaje ljude u oba kluba i vrata su mu širom otvorena.

Iako se u Lajpcigu najradije ne bi odrekli austrijskog stručnjaka, svesni su da će ga teško zadržati. Bild piše o obeštećenju od 10.000.000 evra koje bi zadovoljilo Lajpcig da pusti kormilara u tabor jednog od direktnih rivala. Za Borusiju, a pogotovo ne za Bajern ta cifra nije prepreka. Samo je pitanje da li je Hasenhutl spreman za sledeći korak u karijeri.

Bajern je izgubio i previše vremena u potrazi za trenerom. Jup Hajnkes je odbio sve apele da produži još jednu sezonu na klupi minhenskog giganta. Došao je da pomogne kada je situacija bila teška posle otkaza Anćelotiju i želi da se vrati u penziju na kraju sezone. Bajern je dugo vagao ostala rešenja, pregovarali su sa Tomasom Tuhelom, ali je on izgubio strpljenje i čeka premijerligaše ili PSŽ. Procena je da je za Julijana Nagelsmana još rano, a u igri je i Niko Kovač koji ipak nije ubedio sve u Minhenu da je spreman za klupu Bavaraca.

Poput Bajerna, i Borusija ima privremeno rešenje na klupi do kraja sezone. Peter Šteger je došao da završi sezonu posle otkaza imenjaku Bošu. Međutim, on je samo vatrogasac do kraja sezone i ne daju mu se šanse da se zadrži u klubu i posle leta. Hasenhutl im je prva meta, ali obično se tu pojavi Bajern da pokvari sreću žuto-crnima iz Dortmunda.

(FOTO: Action images)