Bajernov novi trener: Niko, ti li si? Aktivira se posebna klauzula

Pošto je u subotu veče razmontirao Borusiju iz Dortmunda, nekoliko stvari je u i oko Bajerna postalo jasno. Igrački, Bavarci su potvrdili da su nedodirljivi i već u narednom kolu protiv Augzburga imaće priliku da matematički overe Salataru. Rezultatski, stigli su do četvrtog uzastopnog slavlja nad Milionerima. To je za njih postala rutina. Nemaju godinama dostojnog rivala u nemačkom fudbalu i pitanje je da li će ga (i kad) dobiti, ali dok se to ne desi daleko je važnije rešenje strateško pitanje - ko će voditi velikana iz Minhena narednih sezona.

Izvršni direktor Karl Hajnc Rumenige potvrdio je ono što se mesecima šuškalo, da Jup Hajnkes, privremeno vraćen iz penzije početkom jeseni, završava drugi mandat i prestaje da se bavi trenerskim poslom.

„To je Hajnkesova želja. Moramo da je poštujemo“, ističe Kajzer Franc.

Ko posle?

„Odluku o nasledniku donećemo do kraja aprila. Najkasnije. Tad ćemo predstaviti novog trenera. Ono što je sigurno jeste da želimo čoveka koji govori nemački. I tako će biti“.

Dugo je kao favorit slovio Tomas Tuhel, ali..

„Naš sportski direktor Hasan Salihamidžić je kontaktirao mnoge stručnjake. Između ostalog i Tuhela, rekao mu je da želi da radi u drugom klubu“.

S obzirom da Tuhel više nije opcija, a da u obzir ne dolazi, na primer Anotnio Konte (zbog nepoznavanja jezika), lista kandidata je ograničena. Na njoj se, uveravaju mediji bliski klubu, nalaze Švajcarac Lusijan Favr (Nica), Nemac Ralf Hasenhutl (RB Lajpcig), ali i Hrvat Niko Kovač (Ajntraht Frankfurt).

„Kovač je top kandidat za novog Bajernovog trenera“, smatra legenda kluba Lotar Mateus, dok Sportbild podseća da 46-godišnji stručnjak (rođen u Berlinu, u glavi odavno Nemac) u ugovoru sa Ajntrahtom ima posebnu klauzulu koja mu omogućava da napusti sadašnji tim besplatno, ako dobije ponudu baš Bajerna.

„Ugovor mi važi do 2019. i ako ništa ne „iskoči“ ostaću u Frankfurtu da odradim i narednu sezonu“, nevešto je Kovač pokušao da se odbrani od novinarskih pitanja.

Dok se „dilema trener“ ne reši, jedna druga je, čini se, zatvorena. Robert Levandovski ostaće Bajernov napadač i naredne sezone, uprkos interesovanju Reala.

„Levandovski ostaje u Minhen, da do kraja odradi ugovor“, precizan je Rumenige, uz podsećanje da je poljski golgeter „vezan“ papirima do juna 2021.

