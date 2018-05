Poljak je u subotu po podne napravio eksces, odbio da pruži ruku treneru Jupu Hajnkesu posle izmene u 77. minutu i otvorio front naspram žive legende Bavaraca, čoveka na čiji pomen svi u Minhenu ustaju.

Nije tajna da se Levandovski zasitio Bundeslige, da bi voleo da se okuša u jačoj ligi (Primeri), zato je valjda i uzeo nedavno Pinija Zahavija za menadžera, ali je pitanje samo da li će manirom razmaženog derišta uspeti da natera Bajern da ga proda. Jedno je sigurno. Levandovski nije više onaj stari, već nedeljama na treninzima zabušava, a nemoć je pokazao i na utakmicama polufinala Lige šampiona sa Realom kada nije ni zapretio potencijalnim poslodavcima, a kamoli dao gol.

Njegovo ponašanje zasmetalo je mnogim legendama ovog kluba, a prvi ga je napao Pol Brajtner.

"Napadač koji veruje da je u rangu Kristijana Ronalda mora ponekad to da pokaže na terenu. Levandovski to ne radi. Nedostaje mu samopoštovanje, pokazuje i nedostatak poštovanja, kako prema timu tako i prema treneru. Takođe, i ostatak tima će se posle incidenta u Kelnu zaptitati, da li im takav čovek treba u ekipi? On ne razmišlja o Bajernu, on misli samo na sebe", tvrdi Brajtner.

I proslavljeni golman Sep Majer takođe je ljut na Poljaka, pre svega zbog utakmica sa Realom.

"Protiv Reala je odigrao dve najslabije utakmice. On je odličan fudbaler, ali kada dođe do odlučujućih mečeva, mora da postigne gol. Protiv Reala se nije video u dve utakmice i to je samo njegova krivica", smatra Majer.

Na kraju, i saigrač Žerom Boateng stao je na stranu trenera iako donekle razume nezadovoljstvo Poljaka.

"Trener je šef. Igrač može da ima povremeno emocionalne trenutke. Verovatno je Robert želeo da postigne još dva ili tri gola, ali, opet, svaka konfliktna situacija mora da se izbegne. Jasno je da je odgovornost samo na treneru, da on odlučuje ko igra i da svi, pa i Levandovski, moraju da ga poštuju", poručio je Boateng.

Jup Hajnkes se posle Kelna, kada je rekao da ga ne zanima šta Polljak misli i da je on šef, nije oglašavao, a mnogi se pitaju da li će uvrstiti Levandovskog u prvi tim u subotu u poslednjem kolu protiv Štutgarta (15.30). Sukob sa prvom zvezdom uzburkao je, inače, mirno more u Zabner ulici jer Bajern onog tamo vikenda očekuje i finale Kupa Nemačke u Berlinu protiv Ajntrahta, a da je Levandovski fokusiran konačan ishod se ne bi dovodio u pitanje.

Ovako, postao je trula jabuka, ona koja preti da pokvari ostatak jedne sočne i lepe korpe, bez obzira na činjenicu da je ove sezone postigao 29 prvenstvenih golova i već obezbedio čuveni "topić" namenjen najboljem strelcu Bundeslige.

Foto: Action Images