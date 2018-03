Baloteli vredi 100.000.000 evra! U Italiji ga žele Roma, Inter, Juve i Napoli... Milan ne dolazi u obzir - tu je Mirabeli

Iz ove perspektive čini se kao da je od sukoba u trouglu Milan - Điđo Donaruma - Mino Rajola prošlo bar dve godine, ali i mi smo se malo iznenadili kada smo došli do zaključka da je od najveće frke koja je potresla italijanski fudbal prošlo tek godinu dana.

Od tada do danas Milanovi navijači bacali su lažne novčanice na jednog od najtalentovanijih fudbalera sveta, terali ga iz kluba, kinjili i rugali mu se, Rajola je rukama i nogama grabio ka zajedničkom izlazu sa San Sira i žarko želeo da obezbedi sebi još jedan „masni“ ček. Na kraju se sve završilo Donaruminim potpisivanjem višegodišnjeg ugovora sa Milanom, gde je trenutno najmoćniji agent sveta ubacio gomilu nelogičnih klauzula i opcija, a mladi čuvar mreže ostao je gospodar gol linije.

Ako pitate Rajolu, on veruje da je njegov mladi štićenik napravio veliku grešku.

„Điđo je sam odlučuio da ostane u Milanu i ja to poštujem. Ako bi mi zatražio da ode odmah bi se bacio na posao jer mi je on izuzetno važan. Iskreno verujem da je Donaruma trebalo da ode i letos“, tvrdi Rajola u ekskluzivnom intervjuu za televiziju Rai, koja će biti emitovana u petak.

U segmentima koji su već sada dostupni javnosti Rajola je govorio i o svom miljeniku Mariju Baloteliju. Kaže - Super Mario je spreman da se vrati u Italiju, ali da Milan nije opcija.

„Mario je spreman da se vrati u Italiju. Sazreo je i postao jedan od deset najboljih centarfora sveta. U Italiji je bez premca, danas vredi 100.000.000 evra. A na leto klubovi mogu da ga uzmu bez obeštećenja. U Italiji sam već pričao sa Juventusom, Romom, Napolijem i Interom. Milan? Ne dolazi u obzir jer je tamo Mirabeli i ne mogu da pričam s njim. Nisam na njegovom nivou“.

Na kraju je govorio i o prvom čoveku FIFA - Đaniju Infantinu.

„Mislim da on ne shvata šta govori generalno. On je FIFA nasledio od Blatera, ali nije dovoljno da se okružiš velikim šampionima kako bi promenio stvari. On je samo prefarbao stari auto i sada izgleda kao nov. Ali, ista je to rđa“.

Ko da dočeka ceo intervju...