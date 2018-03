Bambi Tošić otvoreno: U napadu mora mnogo bolje, rivalima poklanjamo 60 minuta

Niko nije srećan kad u javnosti vidi kritike na svoj račun, ali i one su sastavni deo života svakog profesionalnog sportise, a fudbaleri Partizana moraju da priznaju - igrama na početku prolećne polusezone ozbiljno su zabrinuli navijače. U razgovoru sa klupski sajt iskusni Zoran Tošić ne beži od problema. I sam je svestan da mnogo toga nije štimalo u ovih nekoliko nedelja i tu se najmanje misli na ispadanje od Plzenja u šesnaestini finala Lige Evrope.

Bleda igra protiv Mladosti i preokret tek kada su Lučanci ostali sa devetoricom igrača na terenu. Pa samo bod protiv Zemuna...

“Posle Evrope redovno imamo pražnjenje na domaćoj sceni. Ne možemo da završimo utakmicu u svoju korist nekim brzim golom ili da sebi olakšamo dobrom igrom. Kako susret odmiče, nažalost, ulazimo u problem i ne uspevamo da slomimo protivnika, koji se povuče i zatvori prilaze golu. Sigurno da nam je teško, ali moramo da nastavimo da radimo i ne očajavamo, pred nama je još mnogo važnih mečeva. Tako je kako je, podignimo glave, gledajmo napred i potrudimo se da u narednim duelima budemo mnogo bolji i efikasniji”, kaže popularni Bambi.

Sledeće pitanje se samo postavlja. Upravo je bila najveća muka crno-belih u ove tri prolećne utakmice, pa se javnost bavila i pitanjem da li je uprava kluba pogrešila što tokom januarskog prelaznog roka nije potražila i još nekog igrača za sam špic? To naravno nije pitanje za Tošića, ali vidi on da Partizan štuca u završnici.

“Kao ofanzivan igrač mogu da kažem da u napadu mora mnogo bolje da se sarađuje, da se stvara više prilika, da budemo opasniji, ubojitiji. Moraćemo da radimo na tom segmentu i vratimo ono što je krasilo Partizan, a to je da kod kuće uvek budemo izraziti favorit gde ćemo, svakome od prvog minuta, nametnuti svoj ritam, da se protivnik ništa ne pita. Za to su potrebni i agresivnost i želja za pobedom, da nikome ne poklanjamo 45 ili 60 minuta i počnemo da igramo tek posle primljenog gola. Hajde da to ubuduće ne radimo”.

Prvi izazov u toj kategoriji budućih nimalo naivan: u subotu Partizan u 25. kolu Superlige gostuje kod Radničkog iz Niša, koji ozbiljno pretenduje na izlazak na evropsku scenu, a odavno je poznat kao tim kojem je izuzetno teško dati gol.

“Od kada sam se vratio u Partizan nijednom nisam igrao u Nišu. Sećam se da je Partizan pred poslednje kolo u prošloj sezoni igrao na Čairu u borbi za titulu i da je to bila utakmica za pamćenje. U ovoj sezoni, ja sam čak i dao gol uz Marka Jankovića i Ožegovića na našem stadionu, tako da nemam protiv da se ponovi isto”, otpimista je Tošić.

