Bane Ivanović u timu šesnaestine finala LE

Kapiten srpske fudbalske reprezentacije, Branislav Ivanović u Sankt Pereburgu doživljava drugu fudbalsku mladost.

As iz Sremske Mitrovice, koji je juče napunio 34 godine, jedan je od najzapaženijih ove sezone u redovima Zenita, a koliko je važan za tim iz ruske carske prestonice dokazao je i pogotkom na gostovanju Seltiku koji su Piterovci dobili sa laganih 3:0 usred Glazgova. Ivanović je zbog pogotka, ali i odlične igre, iako se tek vratio sa rekovalescencije, zaslužio da se nađe u Timu kola Lige Evrope, što mu nije prvi put ove sezone. Da podsetimo, Bane Ivanović je kreator najboljeg pogotka Zenita u prvom delu tekuće takmičarske godine i to protiv Real Sosijedada za koji on sam kaže da je najlepši koji je ikad dao.

U Timu kola Lige Evrope pored Ivanovića našli su se Antonio Lopeš (Lion), Bastos (Lacio), Lukaš Hejda (Plzenj), Mihalis Bakakis (AEK), Marin Tomasov (Astana), Brunu Fernandeš (Sporting), Felipe Anderson (Lacio), Leandro Paredes (Zenit), Ćiro Imobile (Lacio) i Munas Dabur (RB Salcburg).

(foto: Action Images)