Barsa počela pregovore za prvo letnje pojačanje, malo je 30.000.000 evra…

Barselona je obeležila januarski prelazni rok megatransferom Filipea Kutinja, a odbranu je pojačala i talentovanim kolumbijskim štoperom Džerijem Minom. Reklo bi se da su Katalonci završili posao koji su hteli, pogotovo jer su se otarasili i višaka poput Rafinje, Deulofea, Arde Turana…

Međutim, Barsa već radi i na prvom pojačanju za letnji prelazni rok. Meta je brazilski plejmejker Artur iz redova Gremija, aktuelnog šampiona Južne Amerike. Artur je jedan od trenutno najvrednijih Brazilaca koji igraju u domovini, uz saigrača Luana. Interes za njega je pokazivao i Real Madrid, ali Barsa već mesecima radi na ovoj operaciji. Čak je Artur i fotografisan sa dresom Barselone u društvu jednog od čelnika katalonskog kluba, što je tada razbesnelo Gremio.

Barselona je za početak ponudila 30.000.000 evra za obeštećenje brazilskog veziste, ali je klub iz Porto Alegrea odbio jer želi da ga zadrži do kraja godine nadajući se da će mu na Mundijalu skočiti cena.

“U ovom trenutku, pregovori su stopirani. Ali uveravam vas da je u svakoj opciji ideja da Artur ostane makar do decembra. A ako se dogovorimo trudićemo se da Artur ostane u klubu sve do kraja 2018. godine”, rekao je predsednika Gremija, Romildo Bolzan.

Očekuje se da Barselonu na kraju sezone ili za godinu dana napusti Andre Gomes, a možda i Denis Suarez što bi otvorilo mesto za kupovinu Artura. Naravno, ako postignu dogovor oko cene…

(FOTO: Action images)